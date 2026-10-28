Posibles lluvias en Entre Ríos: qué zonas podrían registrar precipitaciones hasta el viernes

REDACCIÓN ELONCE
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó posibles lluvias y tormentas aisladas entre jueves y viernes en sectores de Entre Ríos. Paraná y Gualeguaychú presentan probabilidades de precipitaciones de hasta el 40%, mientras que el fin de semana se espera una mejora.
Las posibles lluvias en Entre Ríos marcarían las condiciones meteorológicas de las próximas jornadas, especialmente durante el jueves 29 y el viernes 30 de octubre. Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones y tormentas aisladas en sectores de la provincia, con probabilidades que alcanzarían entre el 10% y el 40% en ciudades como Paraná y Gualeguaychú.
La inestabilidad podría extenderse a diferentes sectores del territorio entrerriano. En la región centro-oeste, el seguimiento estará centrado en los departamentos Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá. En tanto, hacia el centro-este y sur provincial, la atención estará puesta en Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay y Colón.
De acuerdo con el informe oficial, las precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente y localizada. Las condiciones variarían según cada zona, por lo que no necesariamente se registrarían lluvias en todas las localidades mencionadas. Además, el organismo anticipó un posterior ascenso de las temperaturas y una disminución de las probabilidades de precipitaciones durante el fin de semana.
Qué se espera para Paraná y los departamentos cercanos
En Paraná, el jueves 29 comenzaría con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarían entre los 15 y los 25 grados. Durante la mañana se prevé una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%, mientras que hacia la tarde y la noche aumentaría al rango de entre el 10% y el 40%, con posibilidad de lluvias y tormentas aisladas.
Estas condiciones servirán como referencia para el seguimiento de la inestabilidad en los departamentos La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá. Sin embargo, los porcentajes informados corresponden específicamente a Paraná y podrían presentar diferencias en otras localidades de la región.
Para el viernes 30, el SMN anticipó en la capital entrerriana una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados. Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche volverían las posibilidades de tormentas aisladas, con probabilidades de entre el 10% y el 40%.
Gualeguaychú y el sur entrerriano, con mayores períodos de inestabilidad
En Gualeguaychú, las posibilidades de precipitaciones comenzarían desde las primeras horas del jueves. El organismo nacional anticipó una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 24 grados, con probabilidades de lluvias de entre el 10% y el 40% durante la mañana, la tarde y la noche.
El panorama de inestabilidad también será relevante para el seguimiento de los departamentos Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay y Colón. No obstante, las condiciones específicas podrían variar entre localidades, especialmente por el carácter aislado de los fenómenos previstos.
Durante el viernes, Gualeguaychú mantendría las posibilidades de precipitaciones. Se espera una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 25 grados, con probabilidades de lluvias y tormentas aisladas de entre el 10% y el 40% tanto durante la mañana como hacia la tarde y la noche. De esta manera, la ciudad tendría un período de inestabilidad más prolongado que el previsto para Paraná.
Cómo estará el fin de semana en Entre Ríos
El sábado 31 de octubre se espera una mejora de las condiciones en ambas ciudades. En Paraná, la temperatura máxima alcanzaría los 28 grados, con una mínima de 16 grados y cielo parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones sería del 0% durante toda la jornada.
En Gualeguaychú también se anticipó una disminución de la inestabilidad para el sábado, con cielo parcialmente nublado y ausencia de precipitaciones. La temperatura mínima sería de 13 grados y la máxima llegaría a los 26 grados, en una jornada que presentaría condiciones favorables para las actividades al aire libre.
El domingo 1 de noviembre mostraría algunas diferencias entre ambas regiones. En Paraná se prevé una mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados, con probabilidades de precipitaciones de entre el 0% y el 10%. En Gualeguaychú, en cambio, se anticipa una mínima de 15 grados y una máxima de 25 grados, con posibilidades de lluvias aisladas durante la tarde y la noche, cuando la probabilidad alcanzaría entre el 10% y el 40%.