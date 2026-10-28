Aumento para la Policía Federal: cuánto cobrarán los efectivos desde noviembre

El personal recibirá una actualización del 1,6% a partir del próximo mes. El haber mensual de un agente será de $1.143.015,94, sin incluir los suplementos y compensaciones que correspondan en cada caso.
Los efectivos de la Policía Federal Argentina percibirán un aumento salarial del 1,6% desde el 1.º de noviembre de 2026. Con esa actualización, el haber mensual de un agente quedará en $1.143.015,94, mientras que el de un comisario general será de $3.771.757,45.
Las escalas fueron establecidas por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la Resolución 844/2026. La normativa fijó haberes y otros conceptos para septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Los importes corresponden al haber mensual de cada grado y no representan necesariamente el salario de bolsillo. El ingreso final dependerá de los suplementos, las compensaciones y las deducciones aplicables a cada integrante de la fuerza.
Cuánto cobrarán los oficiales de la Policía Federal
Desde noviembre, el haber de comisario general será de $3.771.757,45; el de comisario mayor, de $3.428.870,41; y el de comisario inspector, de $3.023.230,69. Para comisario se estableció un monto de $2.410.903,25.
En el caso de subcomisario, el importe será de $1.974.320,70, mientras que para principal llegará a $1.654.507,12. La escala también fija $1.506.506,70 para inspector.
El haber de subinspector quedará en $1.369.551,55 y el de ayudante, en $1.245.046,86. Estos valores no incluyen los adicionales que puedan corresponder por las condiciones de prestación del servicio.
Los haberes de suboficiales, agentes y personal en formación
Para suboficial mayor se fijó un haber de $2.227.414,72; para suboficial auxiliar, de $2.024.922,47; y para suboficial escribiente, de $1.840.838,61. Un sargento primero percibirá $1.673.489,64 y un sargento, $1.521.354,22.
La escala de la Policía Federal establece $1.383.049,29 para cabo primero y $1.257.317,54 para cabo. En tanto, el haber mensual de agente será de $1.143.015,94.
Entre el personal en formación, los aspirantes tendrán un importe de $873.969,43. Los cadetes de tercer curso percibirán $857.693,69 y los de primero y segundo curso, $821.333,50.
Suplementos y próximo aumento
La resolución también contempla el suplemento por zona, los servicios de policía adicional y distintas compensaciones. Por ejemplo, para un agente que preste servicios en la región Comodoro Rivadavia y reúna los requisitos, se establece un suplemento por zona de $354.937,45.
Para ese mismo grado, los recargos de servicio de noviembre serán de $14.278,74 cuando comprendan entre tres y cinco horas. Si superan las cinco horas, el importe será de $28.557,48.
La siguiente actualización para la Policía Federal está prevista para el 1.º de diciembre y será del 1,5%. El haber de agente pasará a $1.160.161,18 y el de comisario general llegará a $3.828.333,81, antes de suplementos y deducciones.