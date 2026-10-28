Aumento para la Policía Federal: cuánto cobrarán los efectivos desde noviembre

Los efectivos de la Policía Federal Argentina percibirán un aumento salarial del 1,6% desde el 1.º de noviembre de 2026. Con esa actualización, el haber mensual de un agente quedará en $1.143.015,94, mientras que el de un comisario general será de $3.771.757,45.

Las escalas fueron establecidas por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la Resolución 844/2026. La normativa fijó haberes y otros conceptos para septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Los importes corresponden al haber mensual de cada grado y no representan necesariamente el salario de bolsillo. El ingreso final dependerá de los suplementos, las compensaciones y las deducciones aplicables a cada integrante de la fuerza.

Cuánto cobrarán los oficiales de la Policía Federal

Desde noviembre, el haber de comisario general será de $3.771.757,45; el de comisario mayor, de $3.428.870,41; y el de comisario inspector, de $3.023.230,69. Para comisario se estableció un monto de $2.410.903,25.

En el caso de subcomisario, el importe será de $1.974.320,70, mientras que para principal llegará a $1.654.507,12. La escala también fija $1.506.506,70 para inspector.

El haber de subinspector quedará en $1.369.551,55 y el de ayudante, en $1.245.046,86. Estos valores no incluyen los adicionales que puedan corresponder por las condiciones de prestación del servicio.

Los haberes de suboficiales, agentes y personal en formación

Para suboficial mayor se fijó un haber de $2.227.414,72; para suboficial auxiliar, de $2.024.922,47; y para suboficial escribiente, de $1.840.838,61. Un sargento primero percibirá $1.673.489,64 y un sargento, $1.521.354,22.

La escala de la Policía Federal establece $1.383.049,29 para cabo primero y $1.257.317,54 para cabo. En tanto, el haber mensual de agente será de $1.143.015,94.

Entre el personal en formación, los aspirantes tendrán un importe de $873.969,43. Los cadetes de tercer curso percibirán $857.693,69 y los de primero y segundo curso, $821.333,50.

Suplementos y próximo aumento

La resolución también contempla el suplemento por zona, los servicios de policía adicional y distintas compensaciones. Por ejemplo, para un agente que preste servicios en la región Comodoro Rivadavia y reúna los requisitos, se establece un suplemento por zona de $354.937,45.

Para ese mismo grado, los recargos de servicio de noviembre serán de $14.278,74 cuando comprendan entre tres y cinco horas. Si superan las cinco horas, el importe será de $28.557,48.

La siguiente actualización para la Policía Federal está prevista para el 1.º de diciembre y será del 1,5%. El haber de agente pasará a $1.160.161,18 y el de comisario general llegará a $3.828.333,81, antes de suplementos y deducciones.