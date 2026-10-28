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Sociedad Misiones

Un productor encontró diez ovejas muertas con mordeduras de distintos tamaños e investigan qué animal las atacó

El hallazgo ocurrió en un establecimiento rural de Cerro Azul, Misiones. Los animales presentaban lesiones compatibles con mordeduras. Investigan si se trató de un animal silvestre o un perro de gran tamaño.

28 de Octubre de 2026
Hallaron diez ovejas muertas con mordeduras en Misiones
Hallaron diez ovejas muertas con mordeduras en Misiones

El hallazgo ocurrió en un establecimiento rural de Cerro Azul, Misiones. Los animales presentaban lesiones compatibles con mordeduras. Investigan si se trató de un animal silvestre o un perro de gran tamaño.

Un productor rural encontró diez ovejas muertas con marcas de mordeduras de diferentes tamaños en su establecimiento ubicado en la localidad de Cerro Azul, provincia de Misiones. El hallazgo ocurrió durante la mañana del martes y motivó la intervención de la Policía Rural y del Ministerio de Ecología, que investigan qué animal pudo haber provocado las muertes.

 

El episodio fue denunciado por un hombre de 45 años, propietario de un campo situado en el lote 214 de Cerro Azul. Según la información policial, alrededor de las 8:30 descubrió que diez ejemplares de su ganado ovino se encontraban sin vida.

 

Las primeras observaciones permitieron detectar lesiones compatibles con mordeduras en los cuerpos de las ovejas. Sin embargo, todavía no se pudo determinar qué especie provocó el ataque, por lo que las autoridades mantienen abiertas distintas hipótesis.

A partir de las características de las heridas, los investigadores consideran la posibilidad de que las muertes hayan sido provocadas por un animal silvestre o por un perro de gran tamaño.

 

La presencia de mordeduras de diferentes dimensiones constituye uno de los elementos que deberán analizar los especialistas para establecer el origen de las lesiones.

 

Por el momento, las autoridades no confirmaron si los diez animales murieron durante un mismo ataque ni identificaron a la especie que habría intervenido en el episodio, indica Misiones Online.

Temas:

misiones Cerro Azul ovejas muertas ataque a ovejas productor rural
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