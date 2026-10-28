Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro partió desde Argentina hacia Ecuador

Flávio Bolsonaro salió de Brasil, ingresó a Argentina por la provincia de Misiones y abordó un avión privado con destino a Ecuador, según confirmó la Dirección Nacional de Migraciones durante la madrugada de este miércoles. El dirigente brasileño, derrotado en las elecciones presidenciales del domingo, cruzó la frontera acompañado por tres integrantes de su familia y partió desde el aeropuerto de Puerto Iguazú.

La confirmación oficial llegó a las 2.01, casi cuatro horas después del ingreso al territorio argentino y cuando la aeronave ya había despegado. Durante el martes circularon distintas versiones sobre el paradero de Bolsonaro, incluida la posibilidad de que hubiera viajado directamente a Estados Unidos.

El organismo nacional informó que el ingreso se produjo el martes 27 de octubre, a las 22.50, por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Puerto Iguazú. Migraciones aseguró que los cuatro pasajeros presentaron documentación válida y que no registraban impedimentos legales para entrar al país.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo. — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

De acuerdo con el comunicado de Migraciones, el dirigente brasileño ingresó acompañado por Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.

La dependencia indicó que los movimientos migratorios fueron registrados por las autoridades correspondientes y que el procedimiento se desarrolló sin incidentes.

También precisó que, a las 23.30, el grupo abordó un vuelo privado operado por la compañía Baires Fly S.A., cuyo plan de vuelo indicaba como destino la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

El traslado desde la frontera hasta el aeropuerto de Iguazú

Antes de la confirmación oficial, el movimiento de dos combis procedentes de Brasil había generado especulaciones sobre la presencia de Bolsonaro en territorio argentino.

Según informó Clarín, los vehículos pertenecían a la empresa brasileña Dallas y cruzaron la frontera durante la noche del martes. Posteriormente, se dirigieron hacia el aeropuerto de Puerto Iguazú, escoltados por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Uno de los vehículos era una camioneta Fiat con vidrios polarizados, identificada con una inscripción de la empresa Iguaçu Dallas Travel LTDA. En las imágenes difundidas se observaba a una persona con gorra en los asientos traseros, señalada por el medio como Flávio Bolsonaro.

El operativo llamó la atención por el despliegue de seguridad y porque se desarrolló en un horario de escasa actividad aérea en la terminal misionera.

El avión privado despegó a las 0.21 rumbo a Ecuador

La aeronave que trasladó al dirigente brasileño fue identificada como un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A.

El avión había permanecido durante el martes en el aeropuerto de Puerto Iguazú. Cerca de la medianoche todavía se encontraba en tierra, mientras continuaban las versiones sobre el destino del ex candidato presidencial.

Finalmente, despegó a las 0.21 del miércoles 28 de octubre. En un primer momento, los sistemas de seguimiento aéreo no mostraban públicamente su destino.

La información fue aclarada posteriormente por Migraciones, que confirmó que el vuelo había sido despachado hacia Guayaquil, Ecuador.

La salida de Bolsonaro se produjo dos días después de su derrota electoral frente al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante la jornada del martes, distintas versiones indicaban que el dirigente había abandonado Brasil y que podría encontrarse en Estados Unidos. Sin embargo, los movimientos registrados en la frontera de Misiones comenzaron a orientar las versiones hacia un posible traslado por Argentina.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó oficialmente el itinerario recién después de que el avión privado abandonara el territorio nacional.