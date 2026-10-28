Lula criticó la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos: “Es vergonzoso”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, ocurrida después de la segunda vuelta electoral en la que el mandatario consiguió su reelección. Durante un encuentro con simpatizantes por su cumpleaños número 81, Lula cuestionó la decisión del senador y lo desafió a responder a las acusaciones que pesan sobre él.

“Este acto de salir de Brasil es vergonzoso”, afirmó el mandatario brasileño este martes, dos días después de las elecciones presidenciales. Sus declaraciones se produjeron en medio de la controversia por el viaje del excandidato opositor.

“Lamento que se haya marchado de Brasil, porque podría haberse quedado aquí y demostrar que las acusaciones (...) no eran ciertas”, agregó Lula. El presidente vinculó su cuestionamiento con los intercambios que ambos mantuvieron durante la campaña electoral.

Lula cuestionó a Flávio Bolsonaro por su viaje

El mandatario sostuvo que su adversario debería haber permanecido en Brasil para responder públicamente a los señalamientos surgidos durante la contienda presidencial.

“El ciudadano que sale escondido de su país es que debe alguna cosa (...). Ese acto de salir de Brasil es vergonzoso”, expresó Lula.

Las afirmaciones constituyen cuestionamientos políticos del presidente y no acreditan, por sí mismas, que el viaje de Bolsonaro haya tenido como finalidad evitar investigaciones judiciales.

El episodio reavivó las diferencias entre ambos dirigentes después de una campaña marcada por acusaciones cruzadas y desafíos relacionados con la transparencia patrimonial.

El enfrentamiento por los secretos bancarios y fiscales

Durante el debate televisivo organizado por Band el 18 de octubre, Lula había desafiado a Flávio Bolsonaro a levantar sus secretos bancario, fiscal y telefónico. Dos días después, el mandatario presentó ante el Tribunal Superior Electoral una autorización para permitir el acceso a sus datos de los últimos ocho años, así como a los de su esposa, Janja Lula da Silva, y sus cinco hijos. La propuesta estaba condicionada a que su adversario hiciera lo mismo con su familia.

El senador respondió con exigencias adicionales relacionadas con los familiares del presidente. Según la información difundida por la campaña del Partido de los Trabajadores, esas condiciones fueron aceptadas.

“Intenté que demostrara que es honesto, entregando toda mi documentación ante la Justicia Electoral (...) Él no entregó la suya. Me equivoqué”, sostuvo Lula al recordar el intercambio.

La investigación judicial contra Flávio Bolsonaro

La salida del senador también quedó vinculada con una decisión del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), quien había ordenado la entrega de sus pasaportes y le había prohibido abandonar Brasil.

La medida se produjo en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que también involucra al abogado Willer Tomaz, cercano al senador. Ambos rechazaron haber cometido irregularidades. Según informó Reuters, un aliado de Bolsonaro y una fuente del Gobierno estadounidense confirmaron su viaje a Estados Unidos.

El episodio abrió una nueva controversia política y judicial después del balotaje presidencial del domingo 25 de octubre, en el que Lula consiguió su reelección.

Las críticas de Lula a la familia Bolsonaro

Durante su discurso, el presidente también extendió sus cuestionamientos a la familia de su adversario y a sus vínculos políticos con Estados Unidos.

“Brasil es su segunda patria. Su primera patria es lamer botas de Estados Unidos”, afirmó Lula ante los simpatizantes que participaron de la celebración en el Palacio de la Alvorada.

En ese contexto, el mandatario recordó que, cuando enfrentó procesos judiciales en 2018, decidió permanecer en Brasil y presentarse ante la Policía Federal.