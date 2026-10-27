River define el equipo para enfrentar a Boca: Ponzio evalúa tres lesionados y prepara cambios

River comenzó a definir su formación para enfrentar a Boca el domingo desde las 15. Leonardo Ponzio espera por la recuperación de Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi, mientras analiza el regreso de Lucas Martínez Quarta a la defensa.
River define el equipo para enfrentar a Boca en una nueva edición del Superclásico, que se disputará el próximo domingo desde las 15 en La Bombonera. El entrenador Leonardo Ponzio deberá resolver varias dudas antes de confirmar la formación titular, principalmente por el estado físico de Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi.
El Millonario llegará al encuentro después de conseguir una victoria ante Racing en el estadio Monumental, resultado que le permitió acomodarse en la pelea por los playoffs del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, el cuerpo técnico analiza modificaciones respecto de los futbolistas que comenzaron aquel partido.
Además de los jugadores que presentan molestias físicas, Ponzio contará nuevamente con Lucas Martínez Quarta, quien cumplió una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Su regreso plantea una disputa por un lugar en la defensa, luego de la buena actuación de Lautaro Rivero frente a la Academia.
Marcos Acuña podría regresar al equipo titular
Una de las principales novedades podría producirse en el lateral izquierdo. Marcos Acuña continúa recuperándose de los golpes que sufrió en el hombro y el empeine izquierdos durante el empate frente a Sarmiento de Junín.
El campeón del mundo con la Selección argentina se perdió los compromisos ante Belgrano y Racing. Aunque todavía no recibió el alta definitiva, realizó trabajos de campo y respondió favorablemente, por lo que existe expectativa sobre su disponibilidad para el domingo.
En caso de llegar en condiciones, Acuña podría recuperar la titularidad en reemplazo de Francisco Ortega, quien ocupó su posición durante los últimos encuentros.
Aníbal Moreno preocupa por una contractura
Otra de las incógnitas se encuentra en el mediocampo. Aníbal Moreno debió abandonar el partido frente a Racing a los 11 minutos debido a una contractura en el gemelo izquierdo.
El exjugador de Palmeiras había regresado recientemente a la competencia después de una prolongada recuperación por una discopatía lumbar. La nueva molestia obligará al cuerpo técnico a evaluar su evolución durante los entrenamientos previos al Superclásico.
Si Moreno no logra recuperarse, Lucas Silva aparece como principal alternativa para ocupar su lugar. El juvenil ingresó frente a Racing y podría tener una nueva oportunidad desde el inicio, especialmente porque Fausto Vera continúa fuera de consideración debido a un desgarro.
Sebastián Driussi y Lucas Beltrán, las opciones en ataque
La tercera preocupación del entrenador está relacionada con Sebastián Driussi, quien arrastra una molestia lumbar que le impidió sumar minutos durante el último encuentro.
Ponzio confirmó después de la victoria ante Racing que el delantero no había ingresado por ese problema físico. Su presencia frente a Boca dependerá de cómo responda durante la semana, señaló NA.
Mientras tanto, Lucas Beltrán cuenta con posibilidades de mantenerse como referencia ofensiva. El atacante podría compartir la delantera con Ángel Correa, en una formación que también incluiría a Thiago Almada entre los futbolistas encargados de generar juego.
Martínez Quarta podría volver, pero Rivero pelea por el puesto
En la defensa, Ponzio deberá decidir si Lucas Martínez Quarta recupera automáticamente su lugar después de cumplir la suspensión por cinco tarjetas amarillas.
Su reemplazante, Lautaro Rivero, tuvo una actuación destacada frente a Racing y convirtió el gol que le dio la victoria a River. Ese rendimiento abrió una disputa por la titularidad de cara al encuentro ante Boca.
La decisión será una de las más importantes para el entrenador, que busca mantener la solidez defensiva y definir una formación competitiva para el clásico.
La probable formación de River ante Boca
Con las dudas físicas y tácticas todavía pendientes, el posible equipo del Millonario sería el siguiente:
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega o Marcos Acuña; Lucas Silva o Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván o Lautaro Pereyra, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi o Lucas Beltrán.
Durante los próximos entrenamientos, Ponzio evaluará la recuperación de los futbolistas y terminará de resolver las posiciones en disputa.