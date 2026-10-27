Palistas entrerrianos hicieron un balance del Mundial de Canotaje en Gualeguaychú: “Fue algo único”

REDACCIÓN ELONCE
Los palistas entrerrianos que participaron del Mundial de Canotaje en Gualeguaychú compartieron con Elonce sus experiencias, resultados y emociones. Destacaron el acompañamiento del público, el nivel internacional y la posibilidad de competir cerca de sus familias.
El Mundial de Canotaje de Maratón en Gualeguaychú reunió a deportistas de distintos países y contó con una importante participación de representantes entrerrianos. Tras finalizar la competencia, los palistas Micaela Maslein, Lara Abud, Brunela Pedrotti, Baltazar Itria, Germán Rodríguez y Erica Riera visitaron Elonce, donde compartieron sus experiencias, analizaron sus rendimientos y destacaron el acompañamiento del público durante el certamen.
La competencia representó un acontecimiento histórico para el deporte provincial, ya que fue la primera vez que un campeonato mundial de estas características se desarrolló en Argentina y Sudamérica. La cercanía permitió que numerosos deportistas estuvieran acompañados por familiares, amigos y compañeros de entrenamiento.
Micaela Maslein, quien participó como competidora y también acompañó a otros palistas desde su función de entrenadora, expresó su satisfacción por la experiencia. “Nunca habíamos imaginado un Mundial en nuestra provincia, tan cerca de nuestra casa, de nuestros amigos y de nuestra familia. Todos queríamos estar ahí y fue muy hermoso. Superó totalmente nuestras expectativas”, manifestó.
El rendimiento de los palistas entrerrianos
Maslein compitió en distintas categorías, entre ellas pruebas máster, mixtas y senior. Además, tuvo la oportunidad de compartir una competencia con su padre, una experiencia que destacó especialmente durante la entrevista.
En relación con su desempeño, sostuvo: “Quería, aparte de estar ahí, sentirme a nivel para poder competir con las demás adelante y, por suerte, nos sentimos muy preparadas. La experiencia de competir con mi papá fue hermosa. Logré el objetivo que quería y lo disfrutamos muchísimo”.
Por su parte, Lara Abud participó en la prueba short race senior y en K1 sub-23 de larga distancia, donde consiguió el undécimo puesto. La deportista valoró su evolución respecto de la temporada anterior y destacó la posibilidad de competir frente a sus seres queridos. “A nivel de competición estoy muy contenta. Fue mi segundo año en la categoría y me sentí mejor que el año pasado. Eso me deja tranquila con mi rendimiento. Estoy muy feliz de haber podido competir y de que me hayan ido a ver mis papás, mis abuelos, mis amigos y la gente que quiero”, manifestó.
El acompañamiento del público durante el Mundial
Brunella Pedrotti, especialista en pruebas de velocidad, también participó del campeonato mundial en las modalidades K1 short junior, K1 largo junior y K2. La deportista destacó el nivel competitivo que encontró en Gualeguaychú, especialmente por la cantidad de participantes en las categorías juveniles.
Uno de los aspectos que más la sorprendió fue el acompañamiento de los espectadores a lo largo del recorrido. “Personalmente, siento que la gente de Argentina no se compara con la de afuera. Se sumó todo el mundo. Había mucha gente en el puente, en la tribuna y enfrente, en un camping. Pasabas y te gritaban, sabían tu nombre y vos no tenías idea de quiénes eran. Fue impresionante”.
En tanto, Baltazar Itria reconoció que no quedó conforme con su rendimiento deportivo, aunque aseguró que la experiencia tuvo un significado especial para su carrera. El palista explicó que todavía le quedaba un año en su categoría y que buscaría una nueva oportunidad para alcanzar sus objetivos.
“Lo que viví el fin de semana fue increíble, algo único en mi carrera. Sinceramente, no estoy conforme con mi rendimiento, pero me queda un año más en la categoría. Lo voy a intentar una vez más. Rescato el reconocimiento y el apoyo de la gente que estuvo en la tribuna. Todos me gritaban y me alentaban, y eso se sentía en el agua”, expresó.
Una medalla de bronce y una sorpresa familiar
Germán Rodríguez fue otro de los representantes entrerrianos que participaron del campeonato. El deportista compitió en K1 máster, donde terminó séptimo, y en K2 máster, modalidad en la que consiguió una medalla de bronce.
Durante la entrevista, también mencionó los resultados de otros compañeros. Indicó que Suárez alcanzó el tercer puesto, Juan Antonini finalizó sexto y Sebastián Alegre ocupó la octava posición en sus respectivas competencias.
Sin embargo, uno de los momentos más emotivos para Rodríguez ocurrió fuera del agua, cuando recibió una visita inesperada. “Mi mujer y mi hijo no iban a poder estar por cuestiones laborales, pero pudieron ir y me dieron una sorpresa. Fue algo muy lindo”, relató.
El esfuerzo de los máster para llegar al campeonato
Erica Riera también compartió su experiencia como integrante de la delegación entrerriana. La deportista participó en K1 máster damas y K2 mixto junto a Julián Vilela, después de varios meses de preparación.
Riera destacó el acompañamiento de sus compañeros y el trabajo desarrollado en el Club Náutico, donde los palistas pudieron entrenarse para afrontar una competencia internacional.
“Voy a estar toda la vida agradecida con todos los chicos porque entrenamos juntos día a día. Los que andan por el mundo y los que simplemente corremos un Entrerriano estuvimos entrenando para esto. Fue una fiesta”, manifestó.
La deportista también valoró su desempeño, más allá de no haber conseguido una medalla. “No me traje una medalla, pero me sentí compitiendo a un buen nivel. Se notó mucho que habíamos trabajado para llegar bien y dar lo mejor que teníamos en ese momento”, expresó.
La posibilidad de organizar otro evento internacional
Hacia el cierre de la entrevista, los deportistas se refirieron a la posibilidad de que Gualeguaychú volviera a recibir una competencia internacional. Maslein señaló que había escuchado comentarios sobre esa alternativa, aunque aclaró que no contaba con información oficial.
La palista explicó que las condiciones del río y la cercanía del circuito con la ciudad habían recibido valoraciones positivas de competidores internacionales. También diferenció las posibilidades de organizar pruebas de maratón respecto de las competencias de velocidad, que requieren otra infraestructura.
“Sería genial que se puedan seguir haciendo cosas como estas. Sabemos que no se puede hacer un evento de pista de velocidad porque las condiciones no están dadas, pero para un evento de maratón todos los palistas del mundo dijeron que las condiciones del agua eran súper óptimas, además de la cercanía con la ciudad”, señaló Maslein.