Flávio Bolsonaro huyó a Estados Unidos y negociaría asilo político con Trump

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegó a Miami, Estados Unidos, junto a su familia, según confirmó CNN Brasil. El senador aterrizó en territorio estadounidense tras su derrota electoral frente a Lula da Silva y en medio de investigaciones judiciales en su contra. Sus allegados aseguraron que buscaría asilo político bajo el gobierno de Donald Trump, mientras surgieron versiones sobre un posible paso por Argentina durante su salida de Brasil.

Uno de los aspectos más relevantes para Argentina fue la versión de que Puerto Iguazú, en Misiones, pudo haber formado parte de la ruta de salida del político brasileño. Su nombre habría figurado en una lista de pasajeros de un avión ejecutivo Gulfstream, aunque la aeronave señalada no despegó.

La información sobre el presunto viaje fue atribuida a medios como Metrópoles, CNN Brasil y Folha de S.Paulo, mientras que un aliado del senador también habría confirmado su salida a Reuters. Sin embargo, una fuente de la Policía Federal brasileña citada por AFP indicó que no existía un registro formal de su salida del territorio nacional.

Reuters confirmó la salida hacia Estados Unidos

La agencia Reuters informó este martes, a partir de declaraciones de un aliado cercano del senador y una fuente del Gobierno estadounidense, que Flávio Bolsonaro había salido de Brasil rumbo a Estados Unidos.

La información fue reproducida por Agência Brasil, que también señaló que el dirigente incumplió el plazo fijado por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), para entregar sus pasaportes.

Según las versiones difundidas por sus allegados, el destino sería Florida y el senador viajaría acompañado por su esposa y sus dos hijas.

El misterio del avión privado en Puerto Iguazú

La posible conexión argentina surgió por los movimientos de un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A.

La aeronave había partido del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires el lunes a las 22.14 y aterrizó en Puerto Iguazú a las 23.45. Tenía previsto continuar hacia Estados Unidos, pero el vuelo no se concretó.

Según informó TN, la empresa había recibido una consulta para trasladar a cuatro ciudadanos brasileños, entre quienes supuestamente se encontraba el excandidato presidencial. Sin embargo, los pasajeros no se presentaron.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina informó que no existían registros del ingreso de Flávio Bolsonaro al país. Además, indicó que la documentación de la empresa aérea estaba en regla y que no se había presentado ningún plan de vuelo que incluyera a la familia Bolsonaro.

La Justicia brasileña canceló sus pasaportes

La situación judicial del senador se había agravado después de su derrota frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del domingo.

El juez Alexandre de Moraes había ordenado que entregara sus pasaportes brasileño e italiano en un plazo de 24 horas, en el marco de las investigaciones que se desarrollaban en el Supremo Tribunal Federal.

Según informaron fuentes de la Policía Federal a Reuters, el legislador incumplió la disposición y sus documentos fueron cancelados.

La medida se produjo mientras el senador enfrentaba investigaciones por presunto lavado de dinero y otras irregularidades financieras.

Las investigaciones que enfrenta Flávio Bolsonaro

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro estaba vinculado a dos investigaciones penales que examinaban presuntas irregularidades económicas.

Una de las causas se relacionaba con los fondos solicitados para financiar Dark Horse, una película sobre la vida de su padre.

La segunda indagaba sus vínculos personales y financieros con el abogado Willer Tomaz, relacionado con empresas mencionadas en investigaciones sobre movimientos sospechosos de dinero y presuntas irregularidades en el sector de las apuestas deportivas.

Flávio Bolsonaro negó haber cometido delitos y rechazó las acusaciones en su contra.

Sus aliados hablaron de un posible asilo político

El diputado brasileño Mauricio Marcon, integrante del Partido Liberal, aseguró en un video difundido en redes sociales que Bolsonaro se dirigía a Estados Unidos para exiliarse.

Por su parte, el abogado mexicano Simón Levy, vinculado al movimiento político MAGA, sostuvo que existían gestiones para obtener asilo político y mencionó una supuesta operación denominada Operación Alba.

Levy también atribuyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, un papel en esas presuntas gestiones.