Bolsonaro dijo que pedirá "anulación" de las elecciones en Brasil

Flavio Bolsonaro afirmó que "es imposible reconocer" la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de este domingo en Brasil por la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación a petición del líder progresista y advirtió que pedirá "la anulación de las elecciones".

"Las reglas de juego fueron cambiadas durante el partido", argumentó Bolsonaro, refiriéndose a la extensión del tiempo para votar decretado por el Tribunal Electoral brasileño. Y añadió: "Lo que pasó no fue normal".

Ante sus partidarios, el senador indicó que “hay mucho que aclarar antes de reconocer lo que pasó” y agregó: "Es inexplicable lo sucedido. Incluso en palabras de algún ministro, publicadas por la propia prensa, las elecciones deberían haberse anulado dadas las circunstancias. Y lo que debo decir ahora es que es imposible, imposible reconocer los resultados electorales en el contexto de cómo ocurrieron estos hechos. Utilizaremos a nuestro equipo legal y solicitaremos la anulación de estas elecciones".

"Un ministro del Tribunal Supremo, por primera vez en la historia, un exabogado de Lula, toma una decisión a petición de un antiguo socio suyo y cambia las reglas del juego a mitad de la jornada. A las 17:01, el ministro Zanin, que no forma parte del Tribunal Superior Electoral, pasando por alto al sistema judicial especializado, toma una decisión que extiende las elecciones dos horas. Esto nunca había sucedido antes en la historia de Brasil", cuestionó el senador e hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro.

Tanto Bolsonaro como Lula solicitaron que los centros de votación permanecieran abiertos más tiempo debido a problemas con el transporte público y a las inclemencias meteorológicas en algunas zonas de Brasil.

La decisión se tomó apenas tres minutos antes de la hora prevista para el cierre; algunos centros recibieron la noticia cuando ya habían cerrado y no está claro cuántos votos se emitieron durante el tiempo adicional.

"Hubo una total desigualdad entre los brasileños de diferentes ciudades y estados. Nunca sabré cuántos votos podría haber obtenido en el estado donde no se reabrieron las urnas", remarcó Bolsonaro.

Con más del 99% de los votos escrutados, el Tribunal Electoral anunció que Lula —quien pronto cumplirá 81 años— contaba con una ventaja irreversible al alcanzar 51,7% de los votos frente al 48,2% de Bolsonaro.