Balotaje en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro, separados por mínima diferencia en el escrutinio

El balotaje en Brasil avanzaba este domingo con una diferencia mínima entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato opositor Flávio Bolsonaro. Según una actualización del escrutinio difundida a las 19.47, hora de Brasilia, Bolsonaro obtenía el 50,10% de los votos válidos, frente al 49,90% del mandatario, con el 15,38% de las secciones electorales contabilizadas.

Los datos, correspondientes a la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre, mostraban que el candidato del Partido Liberal (PL) reunía 9.606.771 votos, mientras que el representante del Partido de los Trabajadores (PT) alcanzaba 9.569.996 sufragios. La diferencia era de apenas 36.775 votos, equivalente a 0,20 puntos porcentuales.

La disputa se mantenía abierta debido a que todavía restaba contabilizar la mayor parte de las mesas electorales. Durante las primeras horas del recuento, Lula había encabezado los resultados parciales, pero la distancia entre ambos candidatos se redujo progresivamente hasta registrar una ventaja mínima para Bolsonaro.

Una elección marcada por la extensión del horario de votación

Los últimos colegios electorales cerraron a las 19, dos horas después del horario originalmente previsto. La extensión respondió a una decisión judicial adoptada ante denuncias sobre dificultades para garantizar el traslado de votantes en determinadas localidades.

La resolución fue dictada por el juez Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), después de presentaciones vinculadas con problemas en el transporte público y las condiciones meteorológicas. La medida se conoció cuando numerosos establecimientos ya habían concluido la recepción de sufragios.

La situación provocó dificultades entre las autoridades electorales, ya que algunas mesas habían emitido sus boletines de urna y comenzado los procedimientos de cierre. Ante ese escenario, los organismos judiciales aclararon que la prórroga solo alcanzaba a los establecimientos que todavía permanecían abiertos.

Lula y Bolsonaro buscan la presidencia de Brasil

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro había obtenido el 47,03% de los votos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%. Como ninguno consiguió la mayoría necesaria, ambos candidatos debieron enfrentarse nuevamente este domingo.

El actual mandatario, de 80 años, busca acceder a su cuarto mandato presidencial no consecutivo. Su adversario, representante del Partido Liberal, centró parte de su campaña en propuestas relacionadas con el endurecimiento de las políticas de seguridad y la lucha contra la corrupción.

La evolución del escrutinio será determinante para conocer al próximo presidente de Brasil. Los porcentajes difundidos corresponden a resultados parciales y pueden modificarse con el ingreso de votos de las distintas regiones.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) publica los resultados en su plataforma oficial, donde también se informa el porcentaje de secciones contabilizadas y la cantidad de votos obtenidos por cada candidato.