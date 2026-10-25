Votaron Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en Brasil: fuertes declaraciones y expectativa por los resultados

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro votaron este domingo 25 de octubre en el balotaje presidencial de Brasil, que definirá quién gobernará el país durante los próximos cuatro años. El actual mandatario sufragó en San Pablo y lanzó fuertes críticas contra su rival, mientras que el candidato del Partido Liberal emitió su voto en Río de Janeiro y llamó a cambiar el rumbo político.

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para participar de la segunda vuelta, que comenzó a las 8 y finalizará a las 17, según el horario de Brasilia. Los primeros resultados oficiales se esperan después del cierre de las urnas, publicó Ámbito.

La elección llega después de una primera vuelta en la que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula. Las últimas encuestas registraron diferencias dentro del margen de error, por lo que ninguno de los candidatos contaba con una ventaja estadísticamente concluyente.

Lula votó en San Pablo y cuestionó a Bolsonaro

El presidente brasileño, de 80 años, emitió su voto en San Pablo y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante la campaña electoral.

“Voy a votar agradecido al pueblo brasileño. Lo que el pueblo ha hecho conmigo en estos días es muchísimo, no hay forma de pagarlo. Es mucha generosidad, es mucho cariño, es mucho amor”, expresó ante la prensa.

El mandatario del Partido de los Trabajadores (PT) también destacó la participación de sus seguidores y reivindicó el respeto por las diferencias políticas.

“El pueblo fue a las calles para defender sus logros, es un ejército de la democracia”, sostuvo. Además, afirmó que “lo más sagrado en la democracia es el respeto de quien piensa distinto”.

Sin embargo, durante sus declaraciones también dirigió una fuerte acusación contra su adversario electoral. “El pueblo no va a permitir que un miliciano maneje el Planalto”, lanzó Lula en referencia a Flávio Bolsonaro.

El actual presidente busca revertir el resultado de la primera vuelta y alcanzar un cuarto mandato no consecutivo.

Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro y pidió un cambio

Por su parte, Flávio Bolsonaro, de 45 años, votó en Río de Janeiro acompañado por su esposa y convocó a los brasileños a participar de la jornada electoral.

El senador del Partido Liberal planteó la necesidad de modificar la conducción política del país. “Llegó el momento de cambiar”, manifestó después de emitir su sufragio.

En la misma línea, agregó: “No hay que seguir insistiendo con esto”.

El candidato opositor también se refirió a las preocupaciones económicas y a la inseguridad. “La gente anda con miedo en la calle, el miedo de no poder pagar las cuentas”, afirmó.

Antes de retirarse, insistió en la importancia de concurrir a votar: “Llueva o haya sol, salgan de su casa para votar”.

Qué dicen las últimas encuestas del balotaje

La encuesta de CNT/MDA, publicada el sábado 24 de octubre, mostró una competencia ajustada entre los dos candidatos.

El relevamiento registró 50,7% de los votos válidos para Flávio Bolsonaro y 49,3% para Lula da Silva, una diferencia de 1,4 puntos porcentuales.

El estudio se realizó entre el 21 y el 23 de octubre, con una muestra de 2.032 votantes de todo Brasil.

Con un margen de error de 2,2 puntos porcentuales, los resultados representan un empate técnico y no permiten establecer una ventaja estadísticamente concluyente.

La diferencia entre ambos candidatos en la primera vuelta fue inferior a dos puntos porcentuales, por lo que la participación electoral y los votos de quienes habían elegido otras opciones serán factores relevantes en el resultado.

Lula busca un cuarto mandato presidencial

La trayectoria política de Luiz Inácio Lula da Silva comenzó en el sindicalismo metalúrgico de San Pablo, después de trasladarse desde Pernambuco, donde nació en 1945.

Durante la dictadura militar se destacó como dirigente gremial y encabezó huelgas que lo proyectaron a la política nacional.

Fue uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores y llegó por primera vez a la Presidencia en 2003, después de tres derrotas electorales.

Gobernó hasta 2010 y posteriormente enfrentó causas judiciales por corrupción. En 2018 fue encarcelado, pero sus condenas fueron anuladas y recuperó sus derechos políticos.

En 2022 regresó al Palacio del Planalto tras derrotar a Jair Bolsonaro. Ahora intenta continuar al frente del gobierno frente al hijo de su anterior adversario.

Flávio Bolsonaro busca llevar nuevamente a su espacio al poder

Flávio Bolsonaro es el mayor de los cinco hijos del expresidente Jair Bolsonaro y representa la continuidad del movimiento político fundado por su padre.

Abogado de profesión, comenzó su carrera como diputado estatal en Río de Janeiro a los 21 años y llegó al Senado a los 37.

Durante la campaña buscó proyectar una imagen más moderada que la de su padre, aunque mantuvo su identificación con el bolsonarismo.

En una de sus declaraciones, reconoció la dificultad de construir una trayectoria propia: “Es difícil comparar al hijo de Pelé con Pelé”. También definió al expresidente como su “brújula”.

Su candidatura quedó atravesada por una investigación judicial relacionada con el financiamiento de Dark Horse, una película biográfica sobre Jair Bolsonaro. La causa examina presuntas irregularidades en el origen y destino de los fondos, sin que ello implique una condena contra el senador.

En el plano internacional, recibió el respaldo del presidente argentino Javier Milei y expresó su intención de fortalecer las relaciones bilaterales si llega a la Presidencia.

A qué hora cierran las elecciones en Brasil

Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 17, hora de Brasilia, momento en el que comenzará el recuento de los sufragios.

Además de la elección presidencial, seis estados y el Distrito Federal celebran segundas vueltas para definir sus gobiernos regionales.

El resultado determinará si Lula da Silva continúa en la Presidencia o si Flávio Bolsonaro consigue llevar nuevamente al bolsonarismo al Palacio del Planalto.