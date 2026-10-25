Allanamientos por narcomenudeo en Concordia: secuestraron cocaína, dinero y detuvieron a un menor

Secuestraron 26 envoltorios de cocaína, otra porción compacta de la droga y $233.100. Un adolescente quedó detenido. Fue tras dos allanamientos durante la noche del sábado en Concordia.
Dos allanamientos por narcomenudeo en Concordia terminaron con el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados presuntamente para el fraccionamiento de drogas. Los procedimientos se realizaron durante la noche del sábado y un adolescente fue detenido.
Los operativos estuvieron a cargo de la División Drogas Peligrosas Concordia, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo.
Las medidas se concretaron en inmediaciones de Rivoli y Anacleto Medina, y Rivoli y Yamandú Rodríguez, con intervención de la Fiscalía a cargo de José Arias y del Juzgado de Garantías Nº 2.
Secuestraron cocaína y más de $230.000
Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron 26 envoltorios con cocaína y otro que contenía la sustancia en forma compacta, además de $233.100 en efectivo.
También incautaron elementos presuntamente utilizados para fraccionar y acondicionar la droga, entre ellos un plato con restos de cocaína, un dosificador, una tijera, bandas elásticas, bolsas y recortes de nylon.
Asimismo, se secuestraron una licencia de conducir y un documento de identidad que presentaban restos de la misma sustancia.
Un adolescente detenido
Como resultado de los procedimientos, un adolescente fue detenido y trasladado a la dependencia especializada en Minoridad, donde quedó a disposición de las autoridades intervinientes.
En los allanamientos colaboraron efectivos de Drogas Peligrosas de San Salvador y del Grupo Especial Concordia. La investigación continúa bajo intervención judicial.