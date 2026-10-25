Retuvieron la camioneta a joven que realizaba maniobras peligrosas: estaba alcoholizado

Un joven de 21 años fue interceptado mientras realizaba maniobras peligrosas con una Volkswagen Saveiro en inmediaciones de calles Carriego y avenida Pueblos Originarios, en Concordia. Tras un control policial, dio positivo en el test de alcoholemia y le retuvieron el vehículo.

Personal del Comando Radioeléctrico detectó las maniobras y procedió a detener la marcha de la camioneta para identificar al conductor.

Posteriormente, se solicitó la intervención del personal correspondiente para realizar el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante la infracción constatada, se dispuso la retención de la Volkswagen Saveiro y se labraron las actuaciones correspondientes.

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