 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Choque entre dos motos en Concordia: una mujer fue trasladada al hospital

El siniestro vial ocurrió este viernes por la tarde en calle Dr. Sauré, entre La Pampa e Isthilart. La conductora de uno de los rodados, de 32 años, fue trasladada al Hospital Masvernat para su evaluación médica.

23 de Octubre de 2026
Una mujer de 32 años fue hospitalizada tras el accidente
Una mujer de 32 años fue hospitalizada tras el accidente Foto: Jefatura Departamental Concordia

El siniestro vial ocurrió este viernes por la tarde en calle Dr. Sauré, entre La Pampa e Isthilart. La conductora de uno de los rodados, de 32 años, fue trasladada al Hospital Masvernat para su evaluación médica.

Un choque entre dos motocicletas se registró este viernes por la tarde en Concordia. El siniestro vial ocurrió sobre calle Dr. Sauré, entre La Pampa e Isthilart, y dejó como consecuencia a una mujer de 32 años trasladada al hospital.

 

Personal de la Comisaría Séptima intervino en el lugar, donde colisionaron una motocicleta Honda XR 150, conducida por un hombre de 38 años, y una Corven Energy, guiada por la mujer.

 

De acuerdo con las primeras actuaciones, ambos vehículos circulaban por calle Dr. Sauré en sentido este-oeste cuando, por causas que se tratan de establecer, se produjo el impacto.

Trasladaron a una mujer al Hospital Masvernat

 

Como consecuencia del choque, la conductora de la motocicleta Corven Energy recibió asistencia y posteriormente fue trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat para su correspondiente evaluación médica.

 

Hasta el momento, no se informaron detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre las circunstancias que provocaron la colisión.

 

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial interviniente, que trabajó para establecer cómo ocurrió el siniestro vial.

Temas:

Concordia Hospital Masvernat Choque
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso