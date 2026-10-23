Choque entre dos motos en Concordia: una mujer fue trasladada al hospital

Una mujer de 32 años fue hospitalizada tras el accidente

Un choque entre dos motocicletas se registró este viernes por la tarde en Concordia. El siniestro vial ocurrió sobre calle Dr. Sauré, entre La Pampa e Isthilart, y dejó como consecuencia a una mujer de 32 años trasladada al hospital.

Personal de la Comisaría Séptima intervino en el lugar, donde colisionaron una motocicleta Honda XR 150, conducida por un hombre de 38 años, y una Corven Energy, guiada por la mujer.

De acuerdo con las primeras actuaciones, ambos vehículos circulaban por calle Dr. Sauré en sentido este-oeste cuando, por causas que se tratan de establecer, se produjo el impacto.

Trasladaron a una mujer al Hospital Masvernat

Como consecuencia del choque, la conductora de la motocicleta Corven Energy recibió asistencia y posteriormente fue trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat para su correspondiente evaluación médica.

Hasta el momento, no se informaron detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre las circunstancias que provocaron la colisión.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial interviniente, que trabajó para establecer cómo ocurrió el siniestro vial.