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Economía Calendario bancario de noviembre de 2026

Bancos cerrados por cinco días en noviembre: qué pasará en Entre Ríos por la visita del Papa

Noviembre tendrá cinco días consecutivos sin atención bancaria presencial, entre el Día del Bancario, el fin de semana y los feriados por la visita del papa León XIV. El cronograma incluye el 6, 7, 8, 9 y 10 de noviembre. Qué operaciones podrán realizarse.

23 de Octubre de 2026
Feriado bancario.
Feriado bancario. Foto: Archivo Elonce.

Noviembre tendrá cinco días consecutivos sin atención bancaria presencial, entre el Día del Bancario, el fin de semana y los feriados por la visita del papa León XIV. El cronograma incluye el 6, 7, 8, 9 y 10 de noviembre. Qué operaciones podrán realizarse.

Los feriados bancarios de noviembre de 2026 modificarán la atención en las entidades financieras de Argentina, con cinco días consecutivos sin actividad presencial habitual en las sucursales. El calendario estará marcado por el Día del Trabajador Bancario, el fin de semana y las jornadas especiales establecidas con motivo de la visita del papa León XIV al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

 

De acuerdo con el cronograma informado, los bancos permanecerán cerrados desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive. La medida alcanzará a las entidades financieras de Entre Ríos, por lo que los clientes deberán organizar con anticipación los trámites que requieran atención presencial.

 

El cierre combinará distintas disposiciones. El viernes 6 se celebrará el Día del Trabajador Bancario, mientras que el sábado 7 y domingo 8 corresponderán al descanso habitual del fin de semana. A estas jornadas se sumarán el lunes 9, declarado feriado nacional, y el martes 10, señalado como feriado bancario por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

 

 

Cuáles serán los días sin atención bancaria

 

El primer día sin atención presencial será el viernes 6 de noviembre, cuando se conmemorará el Día del Trabajador Bancario. Esta fecha se encuentra tradicionalmente establecida como jornada no laborable para el personal del sector financiero.

 

El cierre continuará durante el sábado 7 y domingo 8, cuando las sucursales no brindarán atención habitual. Sin embargo, los clientes podrán utilizar cajeros automáticos, aplicaciones bancarias y plataformas digitales para realizar diferentes operaciones.

 

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV. La disposición fue establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, que fijó una jornada de descanso en todo el territorio argentino para facilitar las actividades vinculadas con la presencia del pontífice.

 

 

Qué ocurrirá el martes 10 y miércoles 11 de noviembre

 

El martes 10 también figura como feriado bancario nacional, de acuerdo con la Comunicación A 8487/2026 del BCRA mencionada en el cronograma difundido. De esta manera, se completarán cinco jornadas consecutivas sin atención presencial en las sucursales, publicó Iprofesional.

 

Por otra parte, el decreto nacional estableció que el martes 10 será feriado general exclusivamente en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta disposición tiene un alcance territorial diferente del feriado bancario informado para esa misma fecha.

 

El miércoles 11 de noviembre fue declarado feriado para la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el calendario bancario citado no lo incluye como feriado general para todo el país. Por ese motivo, los clientes bonaerenses deberán consultar con sus entidades para conocer cómo funcionarán las sucursales.

 

 

Qué operaciones podrán realizarse durante los feriados

 

Aunque las sucursales permanezcan cerradas, los usuarios podrán continuar utilizando numerosos servicios financieros a través de los canales electrónicos.

 

El home banking y las aplicaciones móviles permitirán consultar saldos, realizar transferencias, pagar servicios y revisar movimientos de las cuentas. Los cajeros automáticos también estarán disponibles para extracciones de efectivo y otras operaciones habilitadas.

 

No obstante, determinados trámites presenciales deberán anticiparse o postergarse hasta la reanudación de la atención. También será importante verificar las fechas de acreditación y procesamiento de aquellas operaciones sujetas a días hábiles bancarios.

 

 

Cómo afectará el calendario a Entre Ríos

 

En Entre Ríos, el cronograma tendrá especial importancia para quienes necesiten realizar gestiones en las sucursales de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y otras localidades de la provincia.

 

Los clientes que deban efectuar trámites administrativos, retirar documentación o realizar operaciones que requieran intervención del personal bancario tendrán que considerar las fechas de cierre.

 

De acuerdo con el calendario informado, la atención presencial habitual se retomará el miércoles 11 de noviembre en Entre Ríos, mientras que en la provincia de Buenos Aires deberá confirmarse el funcionamiento de las entidades debido al feriado territorial establecido para esa jornada.

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