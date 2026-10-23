Detectaron faena clandestina, decomisaron 270 kilos de carne y hallaron ganado sin declarar en departamento Paraná

Un operativo policial en Colonia El Ramblón permitió detectar instalaciones de faena sin habilitación, irregularidades sanitarias y problemas ambientales. Además, constataron más de 200 cabezas de ganado por encima de lo declarado ante el Senasa.
Un operativo contra la faena clandestina en Colonia El Ramblón, departamento Paraná, permitió decomisar aproximadamente 270 kilos de carne sin controles sanitarios y detectar más de 200 cabezas de ganado por encima de lo declarado ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
El procedimiento se realizó durante las primeras horas de este viernes en un establecimiento rural donde también se constataron presuntas irregularidades ambientales y sanitarias.
El allanamiento fue realizado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, junto con inspectores del Ministerio de Desarrollo Económico.
La intervención se concretó por orden del Juzgado de Garantías Nº 4 de Paraná, en el marco de una investigación por presuntas actividades de faena clandestina. Durante la inspección, los agentes encontraron instalaciones no habilitadas para el sacrificio de bovinos y porcinos.
Decomisaron carne bovina y porcina sin controles sanitarios
En el establecimiento se identificaron elementos utilizados para la faena, vehículos destinados al transporte de cortes cárnicos y una cámara frigorífica para almacenar carne. Los inspectores de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización labraron un acta por presuntas infracciones a la Ley Provincial de Carnes Nº 7.292.
Además, decomisaron 250 kilos de cortes bovinos y 20 kilos de carne de cerdo, que carecían de controles sanitarios y provenían de faena clandestina reciente.
Tras la evaluación de un médico veterinario, los productos fueron desnaturalizados mediante combustión para impedir su comercialización o consumo.
Detectaron más de 200 cabezas de ganado sin declarar
La Dirección de Producción Animal también constató presuntas irregularidades vinculadas con actividades pecuarias desarrolladas sin las habilitaciones correspondientes. Durante la fiscalización se detectó un excedente de más de 200 cabezas de ganado respecto de los registros declarados ante el Senasa.
Los inspectores advirtieron posibles incumplimientos de la Ley Provincial Nº 8.319 y de la Ley Nº 10.233, que regula la actividad productiva de engorde intensivo de animales a corral. Estas situaciones quedaron documentadas para determinar las eventuales infracciones a la normativa provincial sobre producción y sanidad animal.
Durante el procedimiento, los organismos ambientales observaron una disposición y gestión inadecuadas de residuos. Según informaron desde el Gobierno provincial, las condiciones detectadas evidenciarían un deterioro ambiental y un potencial impacto sobre el entorno y la salud pública.
La fiscalización contó con la participación de la coordinadora de Control y Fiscalización Ambiental, María Valdez, y del director de Producción Animal, Martín Sieber.
Una investigación previa permitió concretar el allanamiento
El procedimiento fue resultado de tareas de inteligencia desarrolladas por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos.
La información reunida fue remitida a los organismos competentes, que impulsaron las medidas judiciales correspondientes según sus atribuciones.
Desde el Ministerio de Desarrollo Económico señalaron que continuarán trabajando de manera coordinada para prevenir irregularidades que puedan afectar la salud pública, la sanidad animal, la inocuidad alimentaria y el ambiente.