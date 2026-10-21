Llegaron tres ejemplares de muitú a Entre Ríos para impulsar su conservación y reproducción

Tres ejemplares jóvenes de muitú llegaron al Refugio de Fauna Silvestre Parque Pericos, en el departamento Uruguay. Son las primeras aves de esta especie que arriban a Entre Ríos y formarán parte de un proyecto destinado a favorecer su reproducción.
Tres ejemplares de muitú llegaron a Entre Ríos para incorporarse a un proyecto de conservación y reproducción de esta especie, considerada una de las aves más amenazadas de Argentina. Los animales fueron recibidos en el Refugio de Fauna Silvestre Parque Pericos, ubicado en el departamento Uruguay, donde se buscará avanzar en la formación de parejas reproductoras.
Se trata de tres aves jóvenes nacidas bajo cuidado humano, una condición que facilita su manejo y adaptación a las instalaciones del establecimiento. Su incorporación representa el primer ingreso de ejemplares de esta especie a la provincia en el marco de una iniciativa de conservación.
El responsable técnico de Parque Pericos, Mateo Vásquez, informó que, con este nuevo proyecto, el refugio ya participa en cinco iniciativas de conservación desarrolladas junto con distintas instituciones del país. El objetivo es contribuir a la recuperación de especies silvestres que enfrentan riesgos de desaparición.
Qué es el muitú y por qué está en peligro de extinción
El muitú (Crax fasciolata) es el ave galliforme más grande de Argentina y pertenece a la familia de los crácidos, grupo que también incluye a las pavas de monte. Su distribución natural comprende bosques y selvas del noreste argentino, el este de Bolivia, el centro de Brasil y Paraguay.
Esta especie cumple una función importante para el equilibrio de los ecosistemas, ya que su alimentación contribuye a la dispersión de semillas y favorece la regeneración de la vegetación en los ambientes donde habita.
Sin embargo, sus poblaciones disminuyeron debido a distintas amenazas, principalmente la caza furtiva y la degradación de los ambientes naturales. A nivel global, el muitú está clasificado como vulnerable, mientras que en Argentina se encuentra en peligro de extinción y subsiste en poblaciones muy reducidas en sectores del este de Chaco y Formosa.
Buscan formar parejas reproductoras en Parque Pericos
Desde el refugio explicaron que la llegada de los tres ejemplares constituye una primera etapa del proyecto. En paralelo, se realizaron gestiones para incorporar otras aves provenientes de diferentes provincias, con el propósito de conformar parejas reproductoras y favorecer el nacimiento de nuevos individuos.
Vásquez señaló que la iniciativa se desarrolla mediante el trabajo conjunto con integrantes de centros de conservación que ya consiguieron reproducir la especie y obtener pichones bajo cuidado humano, publicó La Pirámide.
No obstante, advirtió que la reproducción del muitú representa un desafío debido a su delicada situación de conservación. Por ese motivo, resulta fundamental contar con instalaciones adecuadas, seguimiento profesional y coordinación entre las instituciones involucradas.