Temporal en Santa Fe: granizo destruyó cultivos, mató animales y provocó daños en viviendas

Un fuerte temporal en Santa Fe provocó importantes daños durante este jueves, con intensas lluvias, ráfagas de viento y caída de granizo en distintas localidades del centro y norte provincial. Las consecuencias incluyeron cultivos destruidos, animales muertos, viviendas dañadas y voladuras de techos, mientras que las imágenes de las tormentas comenzaron a circular en redes sociales.

Uno de los registros más impactantes fue difundido desde Fortín Olmos, en el departamento Vera, donde las precipitaciones estuvieron acompañadas por piedras de gran tamaño. En esa zona, una familia sufrió la pérdida de ovejas, chivos y aves de corral, además de daños en el techo de su vivienda.

La situación también fue crítica en el departamento San Justo, donde una manga de granizo atravesó sectores rurales y afectó plantaciones de maíz y girasol.

Según los primeros relevamientos, el fenómeno tuvo un alcance desigual, con campos severamente perjudicados y otros prácticamente sin daños.

Una manga de granizo arrasó cultivos

Uno de los sectores más castigados fue el comprendido entre Videla y San Justo, donde el granizo comenzó a caer alrededor de las 10 de la mañana. La tormenta avanzó de oeste a este y afectó especialmente a los distritos de Colonia Angeloni, Videla y San Bernardo.

El ingeniero agrónomo Lisandro Angeloni, referente del INTA San Justo, explicó a AIRE Agro que el fenómeno no afectó de manera uniforme a todo el departamento. “No en su totalidad, fue una manga que cruzó el departamento de oeste a este”, señaló.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas entre productores, la franja de granizo habría alcanzado entre tres y cinco kilómetros de ancho. Sin embargo, la intensidad cambió considerablemente entre establecimientos cercanos. “A una distancia de 100 metros, en algunos campos cayeron dos piedras y en otros hizo un desastre”, describió Angeloni.

Maíz y girasol, entre los cultivos más afectados

El oeste de Colonia Angeloni fue identificado como uno de los sectores con mayores perjuicios. Allí, las piedras golpearon cultivos que se encontraban en pleno desarrollo y provocaron importantes daños sobre las plantas.

“A medida que fue cruzando la ruta 11 perdió fuerza, pero donde fue más intenso hizo un daño severo”, precisó el especialista del INTA.

Las fotografías difundidas desde los establecimientos rurales mostraron lotes de maíz y girasol prácticamente destruidos, con hojas desgarradas, tallos dañados y plantas castigadas por el impacto del granizo. Los productores comenzaron a evaluar las pérdidas ocasionadas por el fenómeno.

El granizo provocó la muerte de animales

En el departamento Vera, las consecuencias del temporal también alcanzaron a la producción animal. Según informó FM Vida de Fortín Olmos, una intensa granizada afectó alrededor de las 6.20 a una familia que reside en el lote 116, cerca del paraje kilómetro 29.

La tormenta descargó piedras de un tamaño similar al de huevos de gallina durante aproximadamente 15 minutos. Como consecuencia, murieron ovejas, chivos, gallinas y patos que se encontraban en el establecimiento rural.

La familia Martínez también sufrió daños importantes en el techo de su vivienda. Uno de sus integrantes expresó el dolor que provocaron las pérdidas: “Sentimos muchísimo lo que nos pasó, sobre todo por los animales que con mucho esfuerzo y sacrificio los criamos. Nosotros estamos bien”.

Voladuras de techos y suspensión de clases

En Ataliva, departamento Castellanos, el temporal dejó 50 milímetros de lluvia y una granizada que se prolongó durante unos 25 minutos. La acumulación de piedras obstruyó canaletas, provocó ingresos de agua y ocasionó daños en viviendas e instituciones.

También se reportaron voladuras de techos, mientras que las condiciones meteorológicas obligaron a suspender las clases. El presidente comunal, José Manuel Álvarez, indicó que continuaban las evaluaciones para determinar el alcance de los perjuicios.

“Por lo que estamos evaluando hay una fuerte pérdida también en el sector agropecuario”, sostuvo el funcionario en declaraciones a AIRE.

Por su parte, en Colonia Mascías, departamento Garay, las ráfagas de viento ocasionaron destrozos en viviendas y desprendimientos de techos. A diferencia de otras localidades, los mayores daños se concentraron en el casco urbano.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

Las condiciones de inestabilidad se mantenían durante la tarde del jueves en Rosario y otras localidades santafesinas, con posibilidades de nuevas precipitaciones y tormentas aisladas.

Para viernes, sábado y domingo se anticipaban lluvias intermitentes, períodos de abundante nubosidad y mejoras temporarias que podrían permitir la aparición del sol.

Aunque no se descartaban tormentas puntuales, el pronóstico señalaba que las precipitaciones previstas para los próximos días serían, en general, de menor intensidad que los fenómenos registrados durante el jueves.