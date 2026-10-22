Imágenes del temporal en La Paz: cayeron 45 milímetros en pocos minutos y el agua ingresó a viviendas

Un fuerte temporal en La Paz dejó 45 milímetros de lluvia en pocos minutos durante la mañana de este jueves 22 de octubre, según datos de Prefectura difundidos por el medio local The Peatonal. Las precipitaciones provocaron anegamientos, desbordes de desagües y el ingreso de agua a numerosas viviendas.

La tormenta estuvo acompañada por intensas ráfagas de viento y caída de granizo pequeño. FM Río La Paz difundió un video del mediodía, donde se observa cómo el agua corría por las calles mientras varios automovilistas buscaban refugio bajo el techo de una estación de servicio.

La intensidad de las precipitaciones superó momentáneamente la capacidad de evacuación de los desagües, según informó The Peatonal. Como consecuencia, el agua se acumuló rápidamente en distintos sectores de la ciudad y alcanzó el interior de algunas propiedades.

Familias afectadas por el ingreso de agua

Una de las situaciones más preocupantes se registró detrás del Cementerio de La Paz, donde varias familias sufrieron el ingreso de agua a sus viviendas durante el temporal.

The Peatonal reflejó las dificultades que atravesaron los vecinos, especialmente por el riesgo de daños en muebles, electrodomésticos y otras pertenencias. También advirtió sobre los peligros eléctricos que pueden presentarse cuando el agua alcanza las instalaciones de las casas.

"Cuando el agua entra en una casa, no solo moja las paredes y los muebles: también golpea la tranquilidad de una familia", expresó el medio local al describir la situación y convocar a la solidaridad con los damnificados.

Imágenes de calles anegadas en Cabayú Cuatiá

Otro de los sectores afectados fue la zona del arroyo Cabayú Cuatiá, especialmente el tramo comprendido entre el Puente Blanco y el Puente Rojo. Allí se registraron importantes acumulaciones de agua durante la tormenta.

Las imágenes difundidas por medios locales mostraron calles cubiertas de agua y dificultades para circular. Los registros permitieron observar la magnitud de las precipitaciones concentradas en un período breve.

El temporal se produjo en una jornada de inestabilidad meteorológica en Entre Ríos, con alertas por tormentas fuertes. Ante estas condiciones, se recomienda evitar calles inundadas y extremar las precauciones frente a posibles riesgos eléctricos.