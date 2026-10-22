 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Llueve en Paraná y se mantiene la alerta naranja por tormentas para gran parte de Entre Ríos

En Paraná, la jornada del jueves comenzó mayormente nublada y, pasadas las 9 de la mañana, se registraron las primeras precipitaciones con incipiente actividad eléctrica. Rige un aviso por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo.

22 de Octubre de 2026
Llueve en Paraná y se mantiene la alerta naranja por tormentas
Llueve en Paraná y se mantiene la alerta naranja por tormentas Foto: Elonce

En Paraná, la jornada del jueves comenzó mayormente nublada y, pasadas las 9 de la mañana, se registraron las primeras precipitaciones con incipiente actividad eléctrica. Rige un aviso por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo.

El este entrerriano continúa bajo alerta naranja por tormentas, mientras que el resto de la provincia, permanece bajo alerta amarilla por el mismo fenómeno meteorológico, según la última advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

 

En Paraná, la jornada del jueves comenzó mayormente nublada y, pasadas las 9 de la mañana, se registraron las primeras precipitaciones con incipiente actividad eléctrica. De acuerdo al pronóstico del SMN, la temperatura irá de 15°C a 24°C, mientras que el viento del noreste soplará entre 13 y 22 km/h.

Llueve en Paran&aacute;, zona Balneario Municipal (foto Elonce
Llueve en Paraná, zona Balneario Municipal (foto Elonce

Tras las tormentas del jueves, la inestabilidad persistirá en la capital entrerriana. El viernes habrá probabilidad de chaparrones y lloviznas en distintos momentos del día, con chances de hasta 40%. La mínima será de 17°C y la máxima llegará a 25°C.

 

El sábado continuará con probabilidad de lloviznas y lluvias aisladas, con una mínima estimada en 15°C y una máxima de 22°C. Hacia la tarde y la noche, el viento podría registrar ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

 

Para el domingo, el pronóstico prevé chaparrones para la mañana y lloviznas hacia la tarde. El descenso térmico se hará más evidente, con valores de entre 13°C y 19°C, en línea con el escenario de tiempo fresco e inestable.

Qué provincias están bajo alerta meteorológica

 

El ente nacional mantiene advertencias de distinto nivel para amplias zonas del centro, el Litoral, Cuyo, el norte y la Patagonia durante el jueves. La situación más comprometida se concentrará en las áreas bajo alerta naranja por tormentas, donde podrían registrarse fenómenos con capacidad de generar daños y complicaciones en la circulación, publicó Infobae.

 

En sectores de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, el noroeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, el organismo anticipó lluvias y tormentas fuertes. El principal riesgo estará asociado a la abundante caída de agua en períodos cortos, aunque también podrían presentarse granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que alcanzarían los 90 km/h. Para esas regiones “se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, donde podrían ser superados de forma puntual”.

Rige un aviso por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional ca&iacute;da de granizo (fuente SMN)
Rige un aviso por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo (fuente SMN)

La advertencia naranja también alcanza a zonas de Neuquén y Río Negro, aunque allí el volumen de lluvia esperado será menor. “Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, según el SMN.

 

Por otro lado, las regiones de La Rioja, San Juan y Mendoza también se verán afectadas por tormentas y lluvias. El fenómeno podrá incluir abundante agua en cortos lapsos, granizo ocasional, descargas eléctricas y ráfagas. Se esperan acumulados de entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que sean mayores en zonas reducidas. En Formosa, la advertencia contempla lluvias y tormentas de variada intensidad, con posibilidad de ráfagas de hasta 90 km/h, granizo y acumulados de entre 40 y 70 milímetros.

Temas:

alerta naranja por tormentas Tormentas fuertes
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso