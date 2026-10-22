Llueve en Paraná y se mantiene la alerta naranja por tormentas para gran parte de Entre Ríos

El este entrerriano continúa bajo alerta naranja por tormentas, mientras que el resto de la provincia, permanece bajo alerta amarilla por el mismo fenómeno meteorológico, según la última advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En Paraná, la jornada del jueves comenzó mayormente nublada y, pasadas las 9 de la mañana, se registraron las primeras precipitaciones con incipiente actividad eléctrica. De acuerdo al pronóstico del SMN, la temperatura irá de 15°C a 24°C, mientras que el viento del noreste soplará entre 13 y 22 km/h.

Llueve en Paraná, zona Balneario Municipal (foto Elonce

Tras las tormentas del jueves, la inestabilidad persistirá en la capital entrerriana. El viernes habrá probabilidad de chaparrones y lloviznas en distintos momentos del día, con chances de hasta 40%. La mínima será de 17°C y la máxima llegará a 25°C.

El sábado continuará con probabilidad de lloviznas y lluvias aisladas, con una mínima estimada en 15°C y una máxima de 22°C. Hacia la tarde y la noche, el viento podría registrar ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Para el domingo, el pronóstico prevé chaparrones para la mañana y lloviznas hacia la tarde. El descenso térmico se hará más evidente, con valores de entre 13°C y 19°C, en línea con el escenario de tiempo fresco e inestable.

Qué provincias están bajo alerta meteorológica

El ente nacional mantiene advertencias de distinto nivel para amplias zonas del centro, el Litoral, Cuyo, el norte y la Patagonia durante el jueves. La situación más comprometida se concentrará en las áreas bajo alerta naranja por tormentas, donde podrían registrarse fenómenos con capacidad de generar daños y complicaciones en la circulación, publicó Infobae.

En sectores de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, el noroeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, el organismo anticipó lluvias y tormentas fuertes. El principal riesgo estará asociado a la abundante caída de agua en períodos cortos, aunque también podrían presentarse granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que alcanzarían los 90 km/h. Para esas regiones “se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, donde podrían ser superados de forma puntual”.

Rige un aviso por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo (fuente SMN)

La advertencia naranja también alcanza a zonas de Neuquén y Río Negro, aunque allí el volumen de lluvia esperado será menor. “Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, según el SMN.

Por otro lado, las regiones de La Rioja, San Juan y Mendoza también se verán afectadas por tormentas y lluvias. El fenómeno podrá incluir abundante agua en cortos lapsos, granizo ocasional, descargas eléctricas y ráfagas. Se esperan acumulados de entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que sean mayores en zonas reducidas. En Formosa, la advertencia contempla lluvias y tormentas de variada intensidad, con posibilidad de ráfagas de hasta 90 km/h, granizo y acumulados de entre 40 y 70 milímetros.