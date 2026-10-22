Rige alerta naranja y amarilla por tormentas en Entre Ríos: prevén hasta 100 mm de lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas en Entre Ríos para este jueves 22 de octubre, con pronósticos de abundantes precipitaciones, posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Las advertencias comprenden a los 17 departamentos de la provincia, aunque con distintos niveles de riesgo.

Según la información oficial del organismo, siete departamentos están comprendidos por alertas de nivel naranja y amarillo, mientras que los diez restantes se encuentran bajo advertencia amarilla. En las zonas con mayor nivel de riesgo, las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre 60 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.

Las tormentas podrían presentar características localmente severas, principalmente por la cantidad de agua prevista en períodos breves, la intensidad de las ráfagas y la posibilidad de caída de granizo de diversos tamaños.

Los siete departamentos bajo alerta naranja

El SMN incluyó bajo alerta naranja por tormentas a Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria. Estas jurisdicciones también están comprendidas por una advertencia amarilla, según los períodos establecidos en el pronóstico oficial.

Para el nivel naranja, el organismo anticipó lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y posible caída de granizo de diferentes tamaños.

Además, las ráfagas de viento podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, mientras que los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 60 y 100 milímetros, con registros que podrían superar esos valores de manera localizada.

En cuanto a la alerta amarilla para estos mismos departamentos, el SMN indicó que podrían registrarse tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas. En este caso, se esperan acumulados de lluvia de entre 40 y 70 milímetros.

Alerta amarilla para otros diez departamentos

La advertencia de nivel amarillo también alcanza a Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

En estas zonas, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos.

El pronóstico también contempla granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas de hasta 90 kilómetros por hora. Los acumulados de lluvia previstos oscilan entre 40 y 70 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores en determinados sectores.

De esta manera, la totalidad del territorio entrerriano quedó comprendida por advertencias meteorológicas, ante un escenario de inestabilidad que podría generar fenómenos intensos en distintas localidades.

Qué significan las alertas amarilla y naranja del SMN

El sistema de alertas meteorológicas establece distintos niveles de riesgo para advertir a la población sobre fenómenos que podrían afectar el desarrollo de las actividades habituales.

La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

En tanto, la alerta naranja advierte sobre fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. Este nivel requiere mayores precauciones ante la posibilidad de tormentas de considerable intensidad.

Recomendaciones ante las tormentas

Frente a las advertencias meteorológicas, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad y mantenerse alejado de cables caídos.

También se aconseja retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantener limpios los desagües y evitar circular por calles anegadas.

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, es importante permanecer en lugares cerrados y evitar el contacto con instalaciones eléctricas que puedan representar un riesgo.

Finalmente, se recuerda que las alertas meteorológicas pueden actualizarse durante la jornada, por lo que resulta fundamental consultar la información del Servicio Meteorológico Nacional a través de sus canales oficiales.