Alerta naranja por tormentas en Entre Ríos: prevén granizo, lluvias intensas y ráfagas de 90 km/h

REDACCIÓN ELONCE
El Servicio Meteorológico Nacional elevó a naranja la alerta por tormentas en Entre Ríos para este jueves. Advierten por fenómenos severos, abundantes precipitaciones, posible caída de granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Conocé las zonas afectadas.
La alerta naranja por tormentas en Entre Ríos fue anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 22 de octubre, ante la llegada de fenómenos meteorológicos que podrían alcanzar una intensidad severa. El organismo advirtió sobre lluvias abundantes, posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento en distintos departamentos de la provincia.
De acuerdo con el pronóstico, las condiciones más intensas se esperan durante la tarde en los departamentos Paraná, La Paz, Nogoyá, Diamante, Villaguay, Victoria y Gualeguay. Para estas zonas se estableció una alerta de nivel naranja, mientras que durante el resto de la jornada regirá una advertencia amarilla.
El SMN precisó que “el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, donde podrían ser superados de forma puntual”.
Alerta amarilla por tormentas para otros departamentos
Por otra parte, los departamentos Gualeguaychú, Uruguay, Islas, Tala, Colón, Feliciano, Federal, Federación, Concordia y San Salvador permanecerán bajo alerta amarilla por tormentas, con fenómenos previstos principalmente desde la tarde y hasta la noche del jueves.
Para estas localidades, el organismo nacional anticipó precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, que podrían estar acompañadas por granizo, descargas eléctricas y ráfagas de viento de considerable intensidad.
En ese sentido, el SMN indicó que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”.
Qué significa la alerta naranja y qué provincias estarán afectadas
La alerta naranja representa un nivel de riesgo meteorológico superior al amarillo, debido a la posibilidad de fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. Por este motivo, se recomienda extremar las precauciones y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.
El sistema de tormentas no afectará únicamente a Entre Ríos. Según el mapa de advertencias del SMN, también se encontrarán bajo alerta naranja sectores de Santa Fe, Córdoba, San Luis, Corrientes, Chaco, Neuquén y Río Negro.
En tanto, la alerta amarilla abarcará Chubut, Mendoza y sectores de San Juan, Córdoba, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco. La extensión de las advertencias refleja la amplitud de las condiciones de inestabilidad previstas para distintas regiones del país.
También advirtieron por viento Zonda y fuertes ráfagas
Además de las tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por otros fenómenos meteorológicos. En San Juan se prevén condiciones favorables para la presencia de viento Zonda, mientras que La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy estarán afectadas por vientos intensos.
Sobre estas últimas provincias, el organismo detalló que “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h especialmente en los niveles más altos de la cordillera”.
Ante el panorama meteorológico previsto, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento. También resulta importante evitar circular por calles anegadas y seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico.