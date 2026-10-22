Dueño de reconocida empresa de maquinaria agrícola murió al volcar su auto en la misma ruta donde falleció su padre

Un empresario de 38 años murió en un accidente de tránsito en Tierra del Fuego durante el mediodía del miércoles, luego de perder el control de su auto deportivo y protagonizar un violento vuelco sobre la Ruta Nacional 3. La víctima fue identificada como Felipe Santiago Fiocchi, director de Patagonia Maquinarias, una empresa vinculada a la comercialización de maquinaria agrícola y pesada en la región patagónica.

El siniestro ocurrió en las inmediaciones de la estancia San Luis, a unos 30 kilómetros de Río Grande, en el tramo que conecta esa ciudad con Tolhuin. Fiocchi circulaba solo a bordo de un Toyota 86 blanco cuando, por circunstancias que permanecían bajo investigación, el vehículo abandonó la calzada y terminó dando varios tumbos.

Según las primeras reconstrucciones, el auto transitaba por un sector recto de la ruta cuando se produjo el despiste. Después de atravesar la banquina, recorrió aproximadamente 100 metros y quedó prácticamente destruido. Cuando llegaron los equipos de emergencia, encontraron al conductor sin vida dentro del habitáculo, informó MDZ.

Investigan las causas del violento vuelco

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de emergencia. También intervino la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para establecer cómo se produjo el accidente.

Los investigadores determinaron que el empresario llevaba colocado el cinturón de seguridad, aunque la violencia del impacto provocó lesiones fatales. Las condiciones meteorológicas eran favorables, había buena visibilidad y no se detectó la participación de otros vehículos.

Una de las hipótesis bajo análisis fue que el automóvil circulara a una velocidad elevada, debido a la distancia recorrida después de abandonar el asfalto. Sin embargo, esa posibilidad no había sido confirmada mediante pericias. Tampoco se encontraron animales en las inmediaciones que pudieran explicar una maniobra brusca.

Su padre había muerto en otro accidente sobre la misma ruta

La muerte de Fiocchi generó conmoción por una trágica coincidencia familiar. Su padre, Pablo Gabriel Fiocchi, también había fallecido en un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 3, siete años antes.

El hecho anterior ocurrió en mayo de 2019, cuando Pablo Gabriel Fiocchi, de 60 años, circulaba en motocicleta por un sector urbano de Río Grande. Según la reconstrucción del episodio, un Volkswagen Suran intentó incorporarse a la ruta y el motociclista realizó una maniobra para evitarlo.

Sin embargo, terminó chocando de frente contra un Peugeot 207 que circulaba en sentido contrario. Como consecuencia de aquella colisión, el empresario perdió la vida y su hijo Santiago, que entonces tenía 31 años, asumió la conducción del negocio familiar.

Quién era el empresario fallecido

Felipe Santiago Fiocchi se desempeñaba como director de Patagonia Maquinarias, una red de concesionarias oficiales de John Deere dedicada a la comercialización de maquinaria agrícola y pesada, con operaciones en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.

La firma también comercializaba equipos de otras marcas y había desarrollado una importante presencia en el sector de maquinaria de la Patagonia. Santiago había quedado al frente de la actividad empresarial tras el fallecimiento de su padre en 2019.

Además de su trayectoria comercial, Fiocchi era un apasionado del automovilismo y había participado como piloto en competencias locales. Tras conocerse su fallecimiento, la Asociación de Pilotos de Automovilismo en Pista de Tierra del Fuego expresó sus condolencias y acompañó a sus familiares y allegados.