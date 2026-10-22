Sujeto armado ingresó a la vivienda de su expareja y la amenazó con un cuchillo: fue reducido de un disparo

Un grave episodio de violencia de género ocurrió este jueves por la mañana en la localidad de María Grande, departamento Paraná, cuando un hombre de 32 años ingresó por la fuerza a la vivienda de su expareja y la amenazó con un cuchillo.

El hecho se registró alrededor de las 6.15 sobre calle 20 de Septiembre al 1000. Según la denuncia, el acusado rompió la puerta de una patada para ingresar al domicilio, donde la mujer permanecía resguardada en una habitación junto a sus tres hijas menores de edad.

De acuerdo con la información policial, el hombre tenía antecedentes de violencia de género y había sido alcanzado anteriormente por restricciones judiciales. Además, se encontraba en situación de calle.

Amenazó a la mujer y atacó a los policías

Cuando los efectivos llegaron al lugar, el agresor consiguió ingresar a la habitación donde estaban la mujer y las niñas. Allí, sujetó a su expareja con un brazo y, mientras sostenía un cuchillo, exigió a los uniformados que se retiraran de la vivienda.

La situación se agravó cuando la víctima logró apartarse del hombre. En ese momento, el acusado intentó atacar con un cuchillo a los policías que intentaban intervenir para controlar la situación.

Ante el riesgo que representaba la agresión, uno de los efectivos efectuó un disparo con una escopeta cargada con munición antitumulto. Algunos perdigones impactaron por encima de la rodilla izquierda del hombre, quien perdió la estabilidad y pudo ser reducido.

Tras controlar la situación, el sujeto fue detenido y por disposición de la Fiscalía interviniente, secuestraron el cuchillo utilizado durante las amenazas y una vaina servida correspondiente al disparo policial.

El hombre fue trasladado posteriormente a la Alcaidía, donde quedó a disposición de la Justicia.