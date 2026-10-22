La Justicia cree que la docente desaparecida en Corrientes fue asesinada: detuvieron a un capataz

La docente desaparecida en Corrientes habría sido asesinada, según la principal hipótesis de los fiscales que investigan el caso de Nancy Godoy, de 52 años. La Justicia detuvo a Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupy, señalado como presunto autor del crimen. El cuerpo de la mujer todavía no fue encontrado.

La detención se concretó durante la noche del miércoles, de acuerdo con fuentes judiciales citadas por La Nación. Los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González consideran que los elementos reunidos permiten avanzar sobre la hipótesis de un femicidio. Con este arresto, la investigación suma cinco personas detenidas.

"Los avances en la pesquisa permiten sostener que Zarza es el autor del femicidio de Godoy", señalaron los voceros judiciales consultados por el mencionado medio. Sin embargo, la responsabilidad penal del sospechoso deberá determinarse durante el proceso judicial, mientras continúan las tareas para localizar a la docente.

(Clarín)

Las pruebas que comprometen al capataz

Según la investigación, Zarza fue ubicado durante las horas previas a la desaparición en un puesto rural conocido como "tapera", situado a unos 150 metros de la Escuela Nº 626 de Esquina. Allí trabajaba Godoy como directora de un establecimiento al que concurren diez alumnos, hijos de trabajadores de la estancia.

Los investigadores también recabaron testimonios sobre los movimientos del sospechoso. "En ese puesto tapera, según los testigos, Zarza solía pasar la noche tomando whisky y se ponía agresivo", indicaron las fuentes judiciales. Estas declaraciones forman parte de las pruebas que analiza la Fiscalía.

La investigación también apunta a Rosa Leguizamón, otra de las detenidas, imputada por encubrimiento agravado. Según los investigadores, la mujer habría proporcionado información falsa sobre la posibilidad de que Godoy regresara a Esquina durante el fin de semana del 9 al 11 de octubre.

La ropa encontrada y las nuevas medidas judiciales

Leguizamón era quien facilitaba un caballo a la docente para trasladarse desde la estancia El Curupy, ubicada en el paraje El Malezal, hasta la escuela rural. Los investigadores sospechan que pudo haber contribuido a generar las circunstancias que facilitaron el presunto crimen.

Durante un allanamiento realizado en una vivienda de Leguizamón, en Sauce, los efectivos encontraron una campera negra y calzado que podrían pertenecer a Godoy. Los elementos fueron secuestrados y se dispuso su exhibición a familiares para intentar confirmar su procedencia.

(La Nación)

Además, el Ministerio Público Fiscal de Corrientes informó que se realizarán nuevas entrevistas y se buscará obtener muestras de ADN de la hermana y del hijo de la docente. El objetivo es contar con material genético para eventuales cotejos si se encuentran restos humanos durante los rastrillajes.

La última comunicación de la docente

La familia perdió contacto con Godoy el 7 de octubre. Su última comunicación conocida fue un mensaje de WhatsApp enviado a su nuera, Alejandra, a las 20:34, en el que describía las dificultades que enfrentaba para desarrollar su trabajo en la escuela.

En ese audio, la docente explicaba que había solicitado asistencia por las condiciones del establecimiento. "Hoy estoy con alumnos, pero no tengo agua, nada", relató. También mencionó problemas en el techo y la necesidad de conseguir agua entre los vecinos.

Ante la falta de noticias, sus familiares comenzaron a realizar averiguaciones y posteriormente presentaron la denuncia. Mientras los fiscales profundizan la investigación, continúan los rastrillajes en una extensa zona rural de difícil acceso. La hipótesis de homicidio ganó fuerza, pero el hallazgo del cuerpo sigue siendo una de las principales tareas pendientes.