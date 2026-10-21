Hallaron ropa de la docente desaparecida en Corrientes en la casa de una de las detenidas

La investigación por la desaparición de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años buscada desde hace dos semanas en Corrientes, sumó un nuevo hallazgo este miércoles. Durante un allanamiento en la vivienda de Rosa Leguizamón, una de las mujeres detenidas en la causa, los investigadores encontraron una campera y una ojota que pertenecerían a la maestra.

El procedimiento se realizó en una propiedad ubicada en la localidad de Sauce. Según informó el diario El Litoral de Corrientes, las prendas fueron secuestradas y deberán ser reconocidas por los hijos de la docente para confirmar su pertenencia.

Fuentes de la investigación señalaron a Infobae que existe un video en el que se observa a Godoy montando a caballo mientras utilizaba una campera que coincidiría con la encontrada durante el allanamiento. Este elemento podría resultar relevante para reconstruir los últimos movimientos de la mujer.

Tres detenidos por la desaparición de Nancy Godoy

El hallazgo se produjo después de que la Justicia ordenara dos nuevas detenciones en el expediente. Rosa Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, fueron arrestados durante la noche del martes, luego de prestar declaración ante los investigadores.

La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, encabezada por los fiscales Javier Mosquera y Andrea González, con intervención del juez de Garantías Gustavo Vallejos.

Ambos quedaron acusados de encubrimiento agravado, debido a contradicciones y presunto ocultamiento de información detectados durante sus declaraciones.

Leguizamón es vecina de la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal, donde Nancy Godoy trabajaba como directora suplente. Además, fue una de las últimas personas que aseguró haber visto a la docente antes de su desaparición.

La mujer también había grabado un video dentro del establecimiento educativo para mostrar las pertenencias que Godoy dejó allí, entre ellas prendas de vestir y un equipo de mate.

Investigan un posible femicidio

La causa también tiene detenido a Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural acusado de falso testimonio.

El hombre había declarado inicialmente que Nancy Godoy fue asesinada y que su cuerpo había sido arrojado a un bañado. Sin embargo, posteriormente se retractó de esa versión.

Su abogado defensor, Norberto Fernández Codazzi, denunció que la declaración habría sido obtenida mediante presiones y presuntos maltratos policiales.

Por el momento, Bordón no está imputado por la desaparición de la docente, sino por el delito de falso testimonio.

A partir de los elementos reunidos, los investigadores comenzaron a evaluar la hipótesis de un posible femicidio. No obstante, esa línea de investigación todavía no fue confirmada judicialmente.

Continúan los rastrillajes en una zona de difícil acceso

Mientras avanzan las medidas judiciales, continúan los operativos de búsqueda en el paraje El Malezal y sus alrededores.

Cerca de 90 efectivos de la Policía de Corrientes participaron de los rastrillajes en una extensa zona rural caracterizada por bañados, montes y caminos de difícil acceso.

Las condiciones del terreno complicaron las tareas de búsqueda, especialmente por la presencia de sectores anegados.