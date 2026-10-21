Desaparición de Nancy Godoy: su familia aportó audios y videos y denunció contradicciones entre los testigos

La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy en Corrientes sumó nuevos elementos tras la entrega de audios y videos por parte de su familia. A dos semanas del último contacto con la docente, los fiscales analizan contradicciones en los testimonios de vecinos y trabajadores rurales. Uno de los peones fue detenido por presunto falso testimonio y entorpecimiento de la investigación.

Además, una mujer que vive a 200 metros de la escuela donde trabajaba Godoy fue convocada a declarar. La vecina había asegurado que vio a la maestra trasladando agua hacia el establecimiento dos días después del último contacto conocido. Gendarmería Nacional también se incorporó a la búsqueda.

La familia sospecha que Nancy fue engañada

Alejandra Orbertelo, nuera de la docente, sostuvo que su suegra no habría abandonado la escuela por voluntad propia y cuestionó las declaraciones de quienes estuvieron cerca de ella.

“Nancy no iba a salir sola de la escuela. Yo creo que a ella la engañaron y se fue con alguien que conocía”, afirmó en una entrevista con el programa Desayuno, de Radio Dos.

La mujer explicó que un video grabado dentro de la escuela despertó sus sospechas. “Vi que había arriba de la mesa un termo que yo le regalé y unas ropas de ella. Ahí supe que algo pasó, porque ella no iba a dejar sus cosas en la escuela”, relató.

Orbertelo también apuntó contra Rosa Leguizamón, una vecina que, según indicó, habitualmente trasladaba a Nancy entre la estancia y el establecimiento educativo.

“Rosa Leguizamón vive a 200 metros del establecimiento, era la encargada de llevarla y traerla de la estancia a la escuela. Ella dice cualquier cosa. No sé por qué miente”, manifestó.

Las contradicciones sobre el último contacto

La nuera de la docente cuestionó las fechas mencionadas por Leguizamón y aseguró que la familia perdió contacto con Nancy el miércoles 7 de octubre.

“Rosa Leguizamón contó que mandó un mensaje el viernes 9, pero no es verdad. El miércoles 7, a las 20:34, el celular de Nancy dejó de andar. No supimos más nada”, sostuvo.

Además, recordó que la vecina la llamó para preguntarle si su suegra había llegado a Esquina.

“Rosa me llamó preguntándome si mi suegra llegó a Esquina, porque en la escuela había luz, pero no había nadie. Entonces, le dije que fuera a mirar bien y me avisara, así hacía la denuncia”, explicó.

Las declaraciones de Leguizamón son analizadas por los fiscales, especialmente por su afirmación de haber visto a la docente dos días después de la última comunicación conocida.

El hijo de Nancy entregó audios a la Justicia

Sebastián, el hijo mayor de la maestra, aportó una serie de mensajes de audio de su madre que fueron incorporados al expediente.

Uno de los registros corresponde al día en que Nancy llegó al casco de la estancia Curupí y esperaba ser trasladada hacia la escuela del paraje El Malezal.

Los investigadores consideran que ese material puede ayudar a reconstruir los últimos movimientos de la docente.

Por su parte, Ariel Medina, abogado querellante de la familia, explicó que todavía no existe una hipótesis concreta sobre lo ocurrido. Por ese motivo, se mantienen abiertas distintas líneas de investigación.

Un peón detenido por presunto falso testimonio

En el marco de la causa fue detenido Ezequiel Bordón, un trabajador rural que había sido demorado la semana anterior.

Su abogado defensor, Norberto Fernández Codazzi, explicó que la imputación por falso testimonio surgió después de que el hombre modificara su declaración inicial ante la Policía.

Según el letrado, Bordón habría afirmado que Nancy Godoy fue asesinada, pero posteriormente sostuvo que no tenía conocimiento de lo sucedido.

La defensa aseguró que el trabajador denunció haber sido golpeado por efectivos policiales para que confesara. Esa acusación no fue acreditada en la información disponible.

En declaraciones al portal Actualidad Esquina, Fernández Codazzi expresó su opinión sobre el caso: “Yo descartaría que ella se perdió o que se haya ido. Yo creo que algo pasó”.

Mientras Gendarmería participa de la búsqueda, los fiscales continúan analizando los audios, videos y testimonios para determinar qué ocurrió con Nancy Estela Godoy.