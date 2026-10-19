Buscan a una docente desaparecida en Corrientes: “Es imposible que se haya ido sola”

La búsqueda de Nancy Estela Godoy, una docente de 52 años desaparecida en Corrientes, continúa sin resultados positivos y su familia sospecha que alguien pudo haberla engañado para que abandonara la escuela rural donde trabajaba. La mujer fue vista por última vez el 6 de octubre en el paraje El Malezal, departamento Esquina, y desde entonces se desconoce su paradero.

Su nuera, Alejandra Obertello, aseguró que la docente conocía perfectamente la zona y que difícilmente hubiera intentado atravesar sola los caminos rurales y bañados que rodean el establecimiento educativo.

“Nancy no iba a salir de ahí si no era con alguien muy conocido de ella”, afirmó en declaraciones a TN. La familia considera que pudo haber recibido una indicación falsa para abandonar la escuela, aunque esa posibilidad no fue confirmada oficialmente por los investigadores.

Operativo de búsqueda en la zona del paraje El Malezal / Marcha y misa en Esquina por la desaparición de la docente.-

Cómo fueron las últimas horas de Nancy Godoy

Nancy Estela Godoy salió de su casa el martes 6 de octubre, alrededor de las 6, para dirigirse a la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal, donde se desempeñaba como directora suplente.

El establecimiento está ubicado en la Cuarta Sección Malvinas, una zona rural de difícil acceso, donde los traslados pueden demandar varias horas y requieren atravesar caminos de tierra, bañados y sectores que solo pueden recorrerse a caballo.

Según relató su familia, la docente viajaba habitualmente con una mujer llamada Lourdes, quien colaboraba con su traslado hasta las inmediaciones de la estancia.

Desde allí, debía continuar el recorrido con ayuda de trabajadores rurales que le facilitaban un caballo para llegar al establecimiento.

Su último contacto con la familia ocurrió el miércoles 7 de octubre, alrededor de las 20.30, cuando envió un mensaje de WhatsApp a uno de sus hijos para avisarle que se encontraba bien.

El joven respondió aproximadamente una hora después, pero los mensajes ya no llegaron a destino. Desde ese momento, sus familiares no volvieron a comunicarse con ella.

Momento de oración junto a la familia de Nancy Godoy (foto Iglesia Portal del Cielo)

Por qué la familia no sospechó inmediatamente

Los allegados de Godoy explicaron que estaban acostumbrados a que permaneciera varios días en la escuela debido a las dificultades para trasladarse.

Las lluvias habían complicado los caminos y la falta de señal telefónica era habitual en la zona, por lo que inicialmente consideraron que podía haberse quedado en el establecimiento.

Sin embargo, la preocupación aumentó cuando una persona que colaboraba con sus traslados se comunicó con la familia y surgieron dudas sobre su paradero.

Según contó Obertello, le informaron que Nancy habría regresado a Esquina, pero ella descartó esa posibilidad porque ninguno de sus familiares había recibido noticias.

“Es imposible que Nancy esté acá, porque me hubiesen avisado los chicos, mis cuñados son muy allegados a nosotros”, recordó que respondió.

Ante esa situación, solicitó que fueran hasta la escuela para comprobar si la docente se encontraba allí.

Qué encontraron cuando ingresaron a la escuela

La nuera relató que personas de la zona habían observado las luces encendidas dentro del establecimiento, aunque nadie respondía cuando llamaban a la puerta.

En un primer momento, pensaron que Nancy estaba descansando. Sin embargo, al regresar y comprobar que seguía sin responder, comenzaron a sospechar que algo había ocurrido.

Obertello contó que pidió que rompieran una ventana para verificar si la docente se encontraba adentro y necesitaba asistencia.

Cuando finalmente revisaron el lugar, Nancy no estaba.

La familia aseguró que dentro de la escuela permanecían algunas pertenencias personales, entre ellas un termo que Obertello le había regalado. “Había pertenencias de Nancy que Nancy no iba a salir sin sus cosas”, sostuvo.

También señaló que el establecimiento estaba ordenado de una manera que le resultó llamativa, porque había objetos que la docente acostumbraba llevarse a su casa cuando regresaba.

La sospecha de que alguien pudo haberla engañado

A partir de lo encontrado en la escuela, la familia comenzó a considerar que Nancy podría haber abandonado el lugar acompañada por otra persona.

“Nosotros creemos que le pasó algo o acomodaron las cosas tal cual Nancy acomodaba”, expresó Obertello.

La mujer también planteó que alguien pudo haberle dicho que la persona encargada de trasladarla la estaba esperando en otro sector. “O alguien la engañó diciendo: ‘Vamos, que Lourdes te está esperando para llevarte’. Y en realidad la llevaron a otro lado”, manifestó.

La nuera insistió en que la docente conocía los caminos rurales y las dificultades del terreno, por lo que descartó que hubiera decidido regresar caminando por sus propios medios.

“Es imposible que Nancy se haya perdido por el agua. Ella es una persona de campo”, sostuvo.

No obstante, la hipótesis de un posible engaño corresponde al testimonio de los familiares y no fue confirmada por la Justicia.

La Policía desplegó 90 efectivos, drones, caballos y perros especializados.-

Desplegaron 90 policías, drones y perros especializados

Mientras continúa la investigación, la Policía de Corrientes reforzó los rastrillajes en el paraje El Malezal y los sectores cercanos a la escuela.

El operativo cuenta con 90 efectivos policiales, 16 móviles, 15 caballos, cuatro drones y tres perros especializados, que recorren terrenos de difícil acceso.

Las tareas se concentran en zonas de monte, pastizales, bañados y caminos rurales, donde los investigadores intentan reconstruir los últimos movimientos de Godoy.

El despliegue fue supervisado por el ministro de Seguridad provincial, Adán Gaya, y el jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón, junto con otras autoridades policiales.

La causa está a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina.

La denuncia formal por la desaparición fue presentada el jueves 15 de octubre por uno de los hijos de Nancy Godoy. Hasta el último informe difundido el domingo, las autoridades no habían comunicado resultados positivos sobre el paradero de la docente.

Qué se sabe sobre las dos personas demoradas

En medio de la búsqueda circularon versiones que indicaban que había dos personas detenidas por la desaparición.

Sin embargo, fuentes de la Policía de Corrientes aclararon a Infobae que dos personas habían sido demoradas durante las primeras diligencias, pero no estaban detenidas.

De esta manera, las autoridades diferenciaron las medidas de identificación e investigación de una detención formal.

La Policía también desmintió versiones que señalaban que la escuela había sido encontrada desordenada y con elementos quemados. Según explicaron las fuentes consultadas, el video que circuló para respaldar esa información era antiguo y había sido grabado por la propia docente.