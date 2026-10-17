Buscan a una docente desaparecida con drones, perros y rastrillajes en Corrientes

La Policía de Corrientes lleva adelante un amplio operativo para encontrar a Nancy Estela Godoy, una docente de 52 años que dirige la Escuela Nº 626 del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina. La mujer permanece desaparecida desde hace diez días y los investigadores intensificaron las tareas para establecer su paradero.

El despliegue incluye a 83 efectivos policiales, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres canes de búsqueda. En paralelo, se realizan rastrillajes en zonas rurales y se analizan registros de cámaras de seguridad de la ciudad de Esquina.

Un operativo con drones, canes y personal especializado

Las tareas reúnen a integrantes de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural (PRIAR), el Grupo Táctico de Operaciones de Goya, personal de Investigaciones Criminales y Judiciales, Bomberos de la Policía provincial y Bomberos Voluntarios de Esquina.

El jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Miguel Ángel Leguizamón, acompañó el operativo en el lugar. Además, los investigadores avanzaban con las medidas dispuestas por la Fiscalía para reconstruir los últimos movimientos de la docente.

La Policía solicitó la colaboración de la comunidad y pidió que cualquier información que permita encontrar a Godoy sea comunicada al 911, al 101 en el interior provincial o a la dependencia policial más cercana.

El último contacto con su familia fue el 7 de octubre

Según la información difundida por la Agencia NA, el último contacto de la docente con su familia ocurrió el 7 de octubre, cerca de las 8.30, cuando le envió un mensaje a uno de sus tres hijos para informarle que se encontraba bien.

El joven respondió aproximadamente una hora después, pero el mensaje no habría llegado a destino. Desde entonces, no volvieron a comunicarse con ella.

Adán, uno de sus hijos, explicó en una entrevista con Noticias Chajarí que su madre solía quedarse durante la semana cerca de la escuela debido a las dificultades para trasladarse y regresar a su casa los viernes.

Las dificultades para llegar a la escuela rural

El acceso al establecimiento presenta importantes obstáculos geográficos. Para llegar es necesario atravesar bañados extensos y profundos, algunos de los cuales solo pueden cruzarse a caballo. Además, la zona tiene escasa señal telefónica y las lluvias registradas durante esos días complicaron las comunicaciones.

Por esas condiciones, la familia no interpretó inicialmente la falta de contacto como una situación excepcional. Sin embargo, la preocupación aumentó cuando una vecina advirtió que no había nadie en la escuela.

Tras varios días sin novedades, la familia presentó la denuncia el jueves 15 de octubre. Esa misma noche, Adán acompañó a los efectivos policiales hasta el establecimiento, al que llegaron cerca de la medianoche.

Desde entonces, se intensificó la búsqueda con la participación de distintas dependencias policiales y equipos especializados. Hasta el momento, las autoridades mantienen el operativo para determinar qué ocurrió con la docente.