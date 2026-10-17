Detuvieron al padre de la abogada que estuvo presa en Brasil por racismo: lo acusan de robar en un comercio

Mariano Páez, padre de Agostina Páez, la joven que había sido detenida en Brasil por realizar gestos racistas, fue arrestado junto a su actual pareja en el marco de una investigación por el presunto hurto de 1,5 millones de pesos en un comercio de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

La detención se concretó en el domicilio del hombre, luego de una denuncia presentada por el representante de una empresa dedicada a la venta de materiales para la construcción. Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad del establecimiento para reconstruir lo sucedido.

Según la denuncia, el hecho ocurrió el pasado 10 de octubre, cuando Páez y su pareja, María Batule, de 34 años, ingresaron al comercio. Mientras permanecían frente al mostrador, una cajera dejó un fajo de dinero que contenía 1.500.000 pesos.

Qué revelaron las cámaras de seguridad

De acuerdo con la investigación, la empleada se distrajo y Páez habría aprovechado ese momento para tomar el dinero y entregárselo a su acompañante. Posteriormente, ambos se retiraron del local.

Tras la presentación de la denuncia, personal policial inició las actuaciones correspondientes y revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad. Los registros habrían permitido identificar a los sospechosos y avanzar con las medidas judiciales.

El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Robo y Hurto de Las Termas, que realizó un allanamiento en el domicilio de Páez. Durante el operativo, los efectivos secuestraron 632.600 pesos, una camioneta y prendas de vestir que, según los investigadores, coincidirían con las utilizadas por los sospechosos en las imágenes del comercio.

Qué dijo el abogado de la familia

El abogado Sebastián Robles, representante legal de la familia, confirmó la detención en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

“El lunes me voy a constituir formalmente como defensor y veremos qué hay, hasta el momento, no contamos con mayor información”, expresó el letrado.

Robles también indicó que Páez fue detenido en su vivienda y posteriormente trasladado al Centro Único de Detención.

Por su parte, María Batule fue señalada como presunta coautora del hecho. Ambos quedaron involucrados en la investigación judicial, mientras se busca determinar su responsabilidad en la desaparición del dinero.

El caso adquirió repercusión pública por el vínculo familiar del detenido con Agostina Páez, quien anteriormente había sido noticia por su detención en Brasil tras un episodio relacionado con gestos racistas.