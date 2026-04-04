Indignación en Brasil por video racista del padre de Agostina Páez antes del fallo judicial

Mariano Páez es foco de la polémica luego de la difusión de un video que generó indignación

Un nuevo episodio volvió a encender la polémica en torno al caso de Agostina Páez, la joven argentina que espera el fallo de la Justicia de Río de Janeiro por una causa de injuria racial. Esta vez, el foco está puesto en su padre, Mariano Páez, luego de la difusión de un video que generó fuerte indignación en Brasil.

La grabación, registrada en un bar de Santiago del Estero, muestra al hombre realizando gestos racistas —simulando ser un mono— en alusión al episodio que llevó a su hija a enfrentar un proceso judicial en el país vecino. El contenido se viralizó rápidamente y fue replicado por medios brasileños, reavivando el malestar social a pocos días de que se conozca la resolución judicial.

La causa contra Páez se originó tras un hecho ocurrido en Río de Janeiro, donde fue denunciada por injuria racial. Luego de permanecer dos meses retenida en Brasil, la joven regresó a la Argentina tras pagar una fianza de 20 mil dólares, aunque continúa sujeta a medidas cautelares mientras se aguarda el fallo.

Una de las voces más críticas fue la de Flávia Oliveira, representante legal de las personas que denunciaron a la joven. En declaraciones a medios locales, cuestionó con dureza el accionar del padre: aseguró que lo ocurrido demuestra que la experiencia judicial “no les enseñó absolutamente nada” y calificó la situación como “desoladora”.

Según la letrada, el caso no solo tiene una dimensión penal, sino también pedagógica, ya que las sanciones buscan generar conciencia social sobre la gravedad del racismo. En ese sentido, consideró preocupante la actitud de la familia, al entender que no refleja ningún aprendizaje tras el proceso judicial.

El video también generó una ola de reacciones en redes sociales brasileñas, donde usuarios expresaron su rechazo al comportamiento de Mariano Páez. En las imágenes, además, el hombre realiza declaraciones polémicas, en las que asegura haber aportado dinero para la fianza de su hija y lanza críticas contra el Estado.

La versión de Páez y de su pareja

Tras la difusión, el propio Mariano Páez negó la veracidad del video y sostuvo que fue manipulado. Según afirmó, recibió mensajes extorsivos en los que le exigían dinero para evitar su publicación.

Por su parte, su pareja, Stefany Budan, lo defendió públicamente y atribuyó lo ocurrido a un estado de ebriedad. “El alcohol altera el juicio y elimina los filtros”, sostuvo en redes sociales.

En tanto, Agostina Páez también se despegó del episodio. A través de un mensaje, aseguró que no estuvo presente al momento de la grabación y repudió el contenido difundido. “No tengo absolutamente nada que ver. Lo que se ve es lamentable”, expresó.

Mientras tanto, la Justicia brasileña avanza en la causa que podría derivar en una condena para la joven. El fallo es esperado en los próximos días y será clave para definir su situación judicial, en un caso que ya trascendió fronteras y mantiene en tensión la relación pública entre ambos países.