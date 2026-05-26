Tras la grave descarga eléctrica, Esteban regresó a la escuela: “Me levanté emocionado de volver”

Después de casi tres meses de recuperación, Esteban Bogado, el niño de 12 años que sufrió una grave descarga eléctrica mientras jugaba al fútbol en Paraná, regresó este martes a clases en la escuela Santa Teresita. El adolescente había permanecido internado durante 31 días y atravesó una compleja recuperación que incluyó una intervención quirúrgica.

El hecho ocurrió el pasado 7 de marzo sobre calle Lamadrid, cuando el menor intentó recuperar una pelota que había caído dentro de una vivienda. Según la investigación judicial, al tocar una malla metálica colocada sobre un muro perimetral recibió una fuerte descarga que le provocó graves lesiones.

Por la causa se encuentra imputado el sacerdote César Schmidt, propietario de la vivienda donde ocurrió el episodio. De acuerdo a la investigación, el tapial y el portón del frente habrían estado conectados a corriente eléctrica. La causa continúa bajo investigación judicial.

“Me levanté bien emocionado”

Este martes, ya con el alta médica, Esteban volvió a encontrarse con sus compañeros y docentes. En diálogo con Elonce, expresó la emoción que sintió al regresar a la escuela después de tantos meses.

“Me levanté bien emocionado. Ayer descansé mucho para hoy poder venir lo más temprano y estar de vuelta con mis amigos”, contó el niño mientras sostenía una carpeta de Artes Visuales antes de ingresar al establecimiento educativo.

Esteban Bogado volvió a la escuela junto a su mamá. Foto: Elonce.

El adolescente también aseguró que tiene ganas de recuperar de a poco sus actividades habituales. “Tengo ganas de volver al fútbol y al karate”, expresó durante la entrevista.

Al referirse al largo proceso de recuperación después de la descarga eléctrica, Esteban reconoció que hubo momentos difíciles. “Hoy me siento bien, mucho mejor que otras semanas”, afirmó. Luego agregó: “También tuve que quedarme quieto, y no podía hacer muchas cosas. Fue muy complicado”.

Cómo continúa la recuperación

La madre del menor, Flavia Leema, explicó que su hijo todavía no puede realizar actividad física debido al injerto que recibió debajo de una rodilla durante el tratamiento médico.

“Él clínicamente hace bastante que está bien. Lo único que hay que cuidar es el injerto, que por suerte está cicatrizando bien”, señaló. Además, indicó que el cirujano continuará realizando controles durante las próximas semanas.

La mujer también detalló que Esteban comenzará sesiones de kinesiología para recuperar sensibilidad en una de las zonas afectadas por la quemadura provocada por la descarga eléctrica.

Durante el tiempo en que permaneció internado y luego en reposo domiciliario, el niño recibió acompañamiento educativo. “Gracias al hospital se consiguió un servicio domiciliario hospitalario para que no perdiera tantos días de clase”, destacó su madre.

Finalmente, Flavia expresó su emoción por el regreso de su hijo a la escuela. “Estoy muy contenta. Traté de ser fuerte para él todo este tiempo”, sostuvo mientras acompañaba a Esteban en su esperado regreso a clases.