La Comisión Vecinal Arenales preparó una buseca solidaria para más de 200 personas en el 25 de Mayo

REDACCIÓN ELONCE
En el marco del 25 de Mayo, la Comisión Vecinal Arenales de Paraná realizó una buseca solidaria destinada a alrededor de 200 vecinos del barrio, en una jornada marcada por la solidaridad, el trabajo comunitario y el acompañamiento a las familias.
En el marco del 25 de Mayo, la Comisión Vecinal Arenales llevó a cabo una buseca solidaria para alrededor de 200 personas. La iniciativa buscó fortalecer los lazos comunitarios y garantizar un momento de encuentro en una fecha patria significativa para los vecinos de Paraná.
La propuesta fue impulsada junto al comedor “Unidos por un Sonrisa”, que trabajó de manera articulada con la comisión vecinal para la preparación y entrega de la comida. Desde temprano, voluntarios y colaboradores se organizaron para cocinar y recibir a las familias que se acercaron al lugar durante la jornada.
El presidente de la comisión vecinal, Damián Britos, dialogó con Elonce y destacó el sentido solidario de la actividad. “Es un gran honor que se acerquen. Queremos agasajar y hacerle llegar a todos un plato de comida, mostrando la solidaridad y el esfuerzo que se hace con todo el equipo. Estos tiempos son muy difíciles y necesitamos una mano de todos”, expresó.
Una jornada de encuentro y solidaridad barrial
La buseca solidaria no solo representó una propuesta gastronómica, sino también un espacio de contención y acompañamiento para las familias del barrio, especialmente en un contexto económico complejo.
“Hoy estuvimos haciendo una buseca tradicionalista para gran parte del barrio. Queríamos compartir con ellos”, explicó Britos mientras avanzaba la preparación del plato, que convocó a decenas de vecinos durante el 25 de Mayo.
Según detallaron desde la organización, fueron numerosas las familias que se acercaron a participar de la actividad, en una iniciativa sostenida con el esfuerzo de voluntarios que trabajaron para garantizar la comida en cada encuentro comunitario.
Un trabajo comunitario con fuerte compromiso social
Desde la comisión vecinal remarcaron que la comida tradicionalista se realizó sin distinciones y con la intención de llegar a la mayor cantidad de vecinos posible, promoviendo un espacio de unión en la fecha patria.
“Cuando cocinamos y hacemos una merienda, lo hacemos sin excepción, para que se acerquen todos. Mayormente buscamos llegarles con el corazón. Dios proveerá para llegar a cada familia”, señaló el presidente vecinal.
La iniciativa también buscó incentivar la participación de más personas. “Me gustaría que vengan y vean el trabajo que realizamos y tengan la iniciativa de colaborar. Todo es bienvenido”, agregó Britos.
En este feriado patrio, la buseca solidaria en barrio Arenales fue un gesto de compromiso social que reunió a la comunidad en torno a la mesa, reforzando valores de solidaridad, acompañamiento y trabajo colectivo en una fecha patria de gran significado.