Multitudinario desfile patrio por el 25 de Mayo en barrio Aatra en Paraná

El desfile patrio por el 25 de Mayo convocó este lunes a una multitud de vecinos sobre calle Almirante Brown, en barrio Aatra de Paraná, donde instituciones educativas, fuerzas de seguridad, clubes y agrupaciones tradicionalistas participaron de los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

La celebración fue transmitida en vivo por Elonce y mostró un escenario diferente al tradicional recorrido de Avenida Alameda de la Federación o Avenida Ejército. En esta oportunidad, la fiesta patria se trasladó a uno de los barrios de la capital entrerriana, en la zona este de la ciudad, donde familias enteras acompañaron el paso de las delegaciones y embanderaron calles y viviendas.

Participaron delegaciones del Ejército Argentino, efectivos de la Policía de Entre Ríos, bomberos voluntarios, instituciones deportivas, agrupaciones tradicionalistas y establecimientos educativos. Además, hubo presentaciones artísticas, entre ellas la actuación especial del Ballet Los Entrerrianos.

Familias emocionadas y orgullo barrial

Durante la transmisión, numerosos vecinos expresaron a Elonce la emoción de vivir el desfile en el barrio. “Para nosotros fue un orgullo, muy lindo, muy emotivo”, señaló una vecina que contó que vive desde hace más de 40 años en la zona.

Otra familia destacó la importancia de acercar estas celebraciones a las nuevas generaciones. “Es importante mostrarles a los chicos la historia del barrio y las tradiciones patrias”, expresaron.

Los niños también manifestaron entusiasmo por el desfile y especialmente por el paso de las tropas militares. “Lo que más me gustó fueron los soldados”, dijo uno de los chicos entrevistados durante la jornada.

A lo largo del recorrido hubo chocolate caliente, pastelitos y comidas típicas, en una postal tradicional de cada 25 de Mayo. Muchas familias asistieron con banderas argentinas, escarapelas y vestimenta celeste y blanca.

Bomberos y excombatientes de Malvinas recibieron aplausos

Uno de los momentos más emotivos ocurrió con el paso de los bomberos voluntarios, quienes fueron ovacionados por el público presente. Las sirenas y el saludo de los vecinos marcaron uno de los instantes más celebrados del desfile.

También participaron veteranos y excombatientes de la Guerra de Malvinas, entre ellos Hugo Ruiz, suboficial retirado de la Fuerza Aérea, quien expresó su emoción por la fecha patria. “Es un verdadero sentimiento patriótico. Ojalá todos los argentinos pudieran compartirlo”, sostuvo a Elonce.

El excombatiente remarcó además la importancia de participar activamente de los actos patrios y mantener vivas las tradiciones nacionales. “No nos cuesta nada como ciudadanos participar”, afirmó.

Un barrio vestido de celeste y blanco

La presidenta vecinal y los habitantes de barrio Aatra impulsaron una convocatoria para que comercios y viviendas lucieran banderas argentinas y decoraciones alusivas a la fecha patria.

“Fue una jornada muy emotiva para todos”, resumieron vecinos que acompañaron el evento durante toda la mañana.

El desfile patrio volvió a reunir a generaciones enteras alrededor de los símbolos nacionales, en una celebración cargada de tradición, emoción y sentido de pertenencia.

Tedeum y acto oficial

Previamente, en la Parroquia Sagrada Familia de Nazaret, se celebró el tradicional Tedeum en el marco de los actos oficiales por la fecha patria.

El acto central estuvo encabezado por el viceintendente David Cáceres, quien destacó el significado histórico del 25 de Mayo y el rol del pueblo en la construcción de la Nación. “Esta fecha patria nos une y nos define como pueblo”, expresó durante su discurso.

Cáceres recordó que la Revolución de Mayo marcó el inicio del camino hacia la independencia argentina y sostuvo que aquel proceso histórico permitió que “los hombres y mujeres de esta tierra” comenzaran a decidir sobre su propio destino.

“Es la voluntad y la valentía de tomar las riendas de nuestro propio destino, de trabajar en comunidad, de ser dueños de nuestro territorio y de sus riquezas”, afirmó el funcionario municipal.

Durante su mensaje, el viceintendente resaltó la participación popular en los hechos de 1810 y mencionó especialmente el protagonismo del Regimiento de Patricios y de las milicias criollas que participaron en las invasiones inglesas.

“El pueblo fue un actor fundamental para la ruptura con el Virrey Cisneros y para el apoyo a la Revolución de Mayo”, señaló.

Además, recordó figuras históricas como Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Domingo French y Antonio Beruti, entre otros protagonistas de la gesta revolucionaria.

“Hoy es un día de fiesta para las y los argentinos, porque es el cumpleaños de la patria y porque celebramos el comienzo de nuestra independencia”, remarcó Cáceres antes de cerrar su discurso con un “¡Viva la patria!”.

Cabe recordar que la intendenta Rosario Romero no participó de los festejos patrios debido a que integra una misión comercial e institucional en China, prevista hasta el 5 de junio.

Según se informó oficialmente, el viaje busca fortalecer vínculos de cooperación e intercambio con el ecosistema económico de los BRICS y promover oportunidades de financiamiento para infraestructura e innovación tecnológica.