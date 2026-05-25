Desfile patrio en Paraná: “Esta fecha nos une y nos define como pueblo”, afirmó Cáceres

Elonce transmite este lunes el tradicional desfile patrio por el 25 de Mayo que se desarrolla sobre calle Almirante Brown, en barrio Aatra de Paraná, con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, clubes y entidades de la ciudad. La jornada reúne a vecinos y familias que acompañaron los festejos patrios organizados en conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Del desfile participan delegaciones del Ejército Argentino, efectivos de la Policía de Entre Ríos, agrupaciones tradicionalistas, instituciones deportivas y establecimientos educativos. Además, hubo presentaciones artísticas, entre ellas la actuación especial del Ballet Los Entrerrianos.

Tedeum y acto oficial

Previamente, en la Parroquia Sagrada Familia de Nazaret, se celebró el tradicional Tedeum en el marco de los actos oficiales por la fecha patria.

El acto central estuvo encabezado por el viceintendente David Cáceres, quien destacó el significado histórico del 25 de Mayo y el rol del pueblo en la construcción de la Nación. “Esta fecha patria nos une y nos define como pueblo”, expresó durante su discurso.

Cáceres recordó que la Revolución de Mayo marcó el inicio del camino hacia la independencia argentina y sostuvo que aquel proceso histórico permitió que “los hombres y mujeres de esta tierra” comenzaran a decidir sobre su propio destino.

“Es la voluntad y la valentía de tomar las riendas de nuestro propio destino, de trabajar en comunidad, de ser dueños de nuestro territorio y de sus riquezas”, afirmó el funcionario municipal.

“El pueblo fue un actor fundamental”

Durante su mensaje, el viceintendente resaltó la participación popular en los hechos de 1810 y mencionó especialmente el protagonismo del Regimiento de Patricios y de las milicias criollas que participaron en las invasiones inglesas.

“El pueblo fue un actor fundamental para la ruptura con el Virrey Cisneros y para el apoyo a la Revolución de Mayo”, señaló.

Además, recordó figuras históricas como Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Domingo French y Antonio Beruti, entre otros protagonistas de la gesta revolucionaria.

“Hoy es un día de fiesta para las y los argentinos, porque es el cumpleaños de la patria y porque celebramos el comienzo de nuestra independencia”, remarcó Cáceres antes de cerrar su discurso con un “¡Viva la patria!”.

Cabe recordar que la intendenta Rosario Romero no participó de los festejos patrios debido a que integra una misión comercial e institucional en China, prevista hasta el 5 de junio.

Según se informó oficialmente, el viaje busca fortalecer vínculos de cooperación e intercambio con el ecosistema económico de los BRICS y promover oportunidades de financiamiento para infraestructura e innovación tecnológica.