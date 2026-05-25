Paraná conmemora el aniversario de la Revolución de Mayo con el tradicional desfile en calle Almirante Brown

Tras la Gala Patria que tuvo lugar anoche en el Teatro 3 de Febrero, este lunes continuarán las actividades oficiales por el 25 de Mayo en Paraná.

A las 8 se realizará el izamiento de la bandera en la Plaza 1° de Mayo con autoridades gubernamentales, civiles y militares.

Posteriormente, en la parroquia Sagrada Familia de Nazaret, ubicada sobre avenida Almirante Brown al 2500, se celebrará el tradicional Tedeum. Y aproximadamente a las 10.30, en la misma arteria, entre República de Entre Ríos y Gobernador Crespo, se hará el tradicional desfile cívico militar.

El mismo contará con la participación de delegaciones del Ejército Argentino, efectivos de la Policía de Entre Ríos, instituciones educativas, clubes y distintas entidades de la ciudad. También habrá presencia artística con la actuación especial del Ballet Los Entrerrianos.

Un barrio con fuerte sentido patriótico

Desde la comisión vecinal de barrio Aatra destacaron la emoción de recibir el acto oficial por el Día de la Patria. “Es una emoción siempre conmemorar un día patrio. Somos una comunidad netamente malvinista y con un fuerte sentido de patria”, expresó a Elonce la presidenta de la vecinal, Carolina Lavallen.

En paralelo a las actividades patrias, vecinos del barrio prepararán un locro solidario cuya recaudación será destinada a colaborar con una joven estudiante de Arquitectura en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe.