Feriado del 25 de Mayo: cómo se paga a quienes trabajan este lunes

El feriado nacional del 25 de Mayo es inamovible y quienes trabajen durante esta jornada deberán cobrar el doble, según establece la legislación laboral argentina.
Este lunes 25 de Mayo es feriado nacional en conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810, y finaliza el fin de semana largo. La fecha está contemplada dentro de la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos en el país. Debido a su carácter inamovible, no puede trasladarse con fines turísticos ni modificarse en el calendario oficial.
La legislación laboral argentina establece condiciones específicas para quienes deban trabajar durante un feriado nacional. Según la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, los empleados que presten tareas durante esa jornada deberán cobrar el doble de una jornada habitual.
La normativa dispone que los feriados nacionales tienen el mismo tratamiento legal que el descanso dominical. Por ese motivo, quienes trabajen el lunes 25 de mayo percibirán una remuneración adicional correspondiente al pago doble.
En tanto, los trabajadores que no concurran a sus puestos debido al feriado cobrarán igualmente el salario habitual, sin descuentos ni modificaciones en sus haberes.
Qué se conmemora el 25 de Mayo
El 25 de Mayo recuerda la conformación del Primer Gobierno Patrio en 1810, hecho considerado el inicio del proceso de emancipación argentina del dominio español.
Durante la llamada Semana de Mayo, desarrollada entre el 18 y el 25 de mayo de aquel año, se produjo el desplazamiento del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la creación de la Primera Junta de Gobierno.
Entre sus integrantes estuvieron Cornelio Saavedra como presidente, Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios, junto a Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Manuel Alberti, Miguel de Azcuénaga, Juan Larrea y Domingo Matheu como vocales.
Los próximos feriados de 2026
Tras el feriado del 25 de Mayo, el calendario nacional continuará con varias jornadas de descanso durante el año:
Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.
Sábado 20 de junio: Día de la Bandera.
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Lunes 7 de diciembre: día no laborable turístico.
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
Viernes 25 de diciembre: Navidad.