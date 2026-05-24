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ANSES: quiénes cobran jubilaciones y prestaciones sociales del 25 al 29 de mayo

El organismo continúa con el cronograma de mayo tras el feriado, con pagos de jubilaciones superiores, asignaciones y prestación por desempleo. Por el feriado de este lunes, los pagos se acreditarán el martes 26.

24 de Mayo de 2026
Quiénes cobran las prestaciones de ANSES en la última semana de mayo
Quiénes cobran las prestaciones de ANSES en la última semana de mayo

El organismo continúa con el cronograma de mayo tras el feriado, con pagos de jubilaciones superiores, asignaciones y prestación por desempleo. Por el feriado de este lunes, los pagos se acreditarán el martes 26.

La ANSES avanza con el calendario de pagos correspondiente a mayo durante la semana del 25 al 29, en la que se completan varias prestaciones sociales clave.

 

Debido al feriado nacional del lunes 25, los pagos comenzarán a acreditarse desde el martes 26, según el cronograma oficial. En estos días se abonan principalmente las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, además de otras asistencias.

 

Entre las prestaciones incluidas en esta etapa se encuentran también las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y la prestación por Desempleo.

 

En cuanto a los haberes, este mes se aplicó una actualización del 3,38%, en línea con la inflación registrada en marzo, lo que impacta en los montos percibidos por los beneficiarios.

Cronograma de pagos

 

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Otras prestaciones en curso

 

Asignación por Maternidad: vigente del 13 de mayo al 10 de junio Asignaciones de Pago Único: del 12 de mayo al 10 de junio Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del 11 de mayo al 10 de junio

En tanto, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo ya finalizaron su cronograma de pagos la semana anterior.

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

 

Los beneficiarios pueden verificar cuándo y dónde cobran a través de los canales oficiales de la ANSES. Para hacerlo, deben ingresar a la web del organismo, completar el número de CUIL o beneficio y acceder a la opción de consulta.

 

El sistema informará la fecha exacta y el lugar asignado para percibir cada prestación dentro del calendario vigente.

Temas:

Anses Pagos pensiones jubilaciones Asignación Anses
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