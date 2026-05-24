ANSES: quiénes cobran jubilaciones y prestaciones sociales del 25 al 29 de mayo

Quiénes cobran las prestaciones de ANSES en la última semana de mayo

La ANSES avanza con el calendario de pagos correspondiente a mayo durante la semana del 25 al 29, en la que se completan varias prestaciones sociales clave.

Debido al feriado nacional del lunes 25, los pagos comenzarán a acreditarse desde el martes 26, según el cronograma oficial. En estos días se abonan principalmente las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, además de otras asistencias.

Entre las prestaciones incluidas en esta etapa se encuentran también las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y la prestación por Desempleo.

En cuanto a los haberes, este mes se aplicó una actualización del 3,38%, en línea con la inflación registrada en marzo, lo que impacta en los montos percibidos por los beneficiarios.

Cronograma de pagos

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Otras prestaciones en curso

Asignación por Maternidad: vigente del 13 de mayo al 10 de junio Asignaciones de Pago Único: del 12 de mayo al 10 de junio Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del 11 de mayo al 10 de junio

En tanto, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo ya finalizaron su cronograma de pagos la semana anterior.

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar cuándo y dónde cobran a través de los canales oficiales de la ANSES. Para hacerlo, deben ingresar a la web del organismo, completar el número de CUIL o beneficio y acceder a la opción de consulta.

El sistema informará la fecha exacta y el lugar asignado para percibir cada prestación dentro del calendario vigente.