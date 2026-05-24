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Belgrano campeón del Apertura: con gol entrerriano, venció 3-2 a River Plate en una final apasionante

En una final apasionante y cargada de polémica, Belgrano venció 3-2 a River Plate y se consagró campeón del Torneo Apertura por primera vez en su historia. El empate parcial fue convertido por el entrerriano Leonardo Morales, clave para el conjunto cordobés.

24 de Mayo de 2026
El pirata hizo historia.
El pirata hizo historia.

REDACCIÓN ELONCE

En una final apasionante y cargada de polémica, Belgrano venció 3-2 a River Plate y se consagró campeón del Torneo Apertura por primera vez en su historia. El empate parcial fue convertido por el entrerriano Leonardo Morales, clave para el conjunto cordobés.

En una final apasionante, Belgrano derrotó 3-2 a River Plate y se quedó con el Torneo Apertura, logrando un título histórico para la institución en el estadio Mario Alberto Kempes.

BELGRANO SE LO DIO VUELTA A RIVER Y GANÓ SU PRIMER TÍTULO OFICIAL | River 2-3 Belgrano | RESUMEN

 

El partido tuvo un desarrollo cambiante, con momentos de dominio alternado y un cierre dramático que definió la consagración del conjunto cordobés.

River Plate se puso en ventaja con el gol de Facundo Colidio, pero el equipo cordobés logró reaccionar y encontró el empate a través del entrerriano Leonardo Morales para irse 1-1 al descanso.

Ya en el complemento, el encuentro siguió abierto y con alternativas para ambos lados. Tomás Galván volvió a adelantar a River, que parecía encaminarse al título tras dominar gran parte del juego en la segunda mitad.

El cierre épico de Belgrano

Cuando el partido ingresaba en su tramo final, Belgrano reaccionó con carácter y encontró la remontada definitiva.

A los 39 minutos del segundo tiempo, el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó un penal tras intervención del VAR por una mano de Lautaro Rivero. Franco “Uvita” Fernández cambió la ejecución por gol con un remate cruzado.

 

Tres minutos después, a los 42’, nuevamente Fernández apareció para marcar el 3-2 definitivo y desatar la euforia del conjunto cordobés.

 

Con este resultado, Belgrano se consagra campeón del Torneo Apertura por primera vez en su historia, en una final que quedará marcada por la intensidad y una remontada inolvidable. Así, el club del barrio Alberdi aseguró su clasificación directa a la Copa Libertadores 2027.

Temas:

river vs belgrano campeón argentino Torneo Apertura
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