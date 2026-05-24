Belgrano venció a River 3 a 2 en la final del Torneo Apertura

Belgrano venció a River 3 a 2 en el estadio Mario Alberto Kempes, en el marco de la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

BELGRANO SE LO DIO VUELTA A RIVER Y GANÓ SU PRIMER TÍTULO OFICIAL | River 2-3 Belgrano | RESUMEN

El conjunto millonario buscaba sumar una nueva estrella a nivel local en un escenario de alta expectativa. La definición se disputó con 25 mil hinchas de cada parcialidad en Córdoba. Yael Falcón Pérez fue el árbitro principal del encuentro.

Seguí las incidencias del partido

¡FINAL DEL PARTIDO!

52’ST: Morales evitó el gol del empate de River Plate

El defensor de Belgrano de Córdoba sacó la pelota sobre la línea.

42’ST: ¡GOL DE BELGRANO!

¡¡LOCURA TOTAL: DOBLETE DE UVITA Y 3-2 DE BELGRANO A RIVER!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/u363EpQ4wS — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

39’ST: ¡GOL DE BELGRANO!

Uvita Fernández se hizo cargo de la pena máxima y convirtió tras un remate cruzado.

LA CALENTURA DE MORENO. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/4eRI4MvcNf — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

38’ST: Tras el llamado del VAR, Falcón Pérez sancionó penal para River Plate

Leandro Rey Hilfer, encargado de la tecnología, llamó y el juez principal sancionó pena máxima.

30’ST: cambio en Belgrano

Ingresa Nicolás “Uvita” Fernández en lugar de Lucas Passerini.

24’ST: cambio en River Plate

Salió Marcos Acuña lesionado e ingresó Germán Pezzella.

18’ST: doble cambio en Belgrano

Ingresan Ramiro Hernandes por Santiago Longo y Franco Vázquez por Juan Velázquez.

14’ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Tomás Galván convirtió luego de una gran acción de Colidio, quien encabezó el ataque y asistió al juvenil millonario.

OTRA VEZ ARRIBA RIVER: asistencia de Colidio y gol de Galván para el 2-1 del Millonario contra Belgrano. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/C93FnLMOYN — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

2’ST: Lucas Passerini es amonestado

El delantero de Belgrano recibe la amarilla luego de cometer una infracción sobre Rivero

RIVER SE CONECTÓ Y TERMINÓ PIDIENDO PENAL: ¿QUÉ TE PARECIÓ? 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/YCQXVR63S7 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Entretiempo: cambio en Belgrano de Córdoba

Ingresa Álvaro Ocampo en reemplazo de Alexis Maldonado, lesionado.

45 minutos: ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

43 minutos: River maneja la pelota y Belgrano espera

Por primera vez en la final el desarrollo del juego no es frenético. El Pirata no ofrece garantías en la defensa y el Millonario controla el ritmo.

38 minutos: River controla la final con la posesión de la pelota

El circuito de juego del Millonario sorteó la presión del ataque Pirata y, en los últimos minutos, el cuadro del Ruso Zielinski optó por replegarse sobre su campo.

31 minutos: llegada de River desde la pelota parada

Marcos Acuña lanzó un centro que logró cabecear Lautaro Rivero. Thiago Cardozo atajó el tiro en dos tiempos.

25 MINUTOS: ¡GOL DE BELGRANO DE CÓRDOBA!

A partir de un tiro de esquina ejecutado por Lucas Zelarayán, Leonardo Morales ganó de cabeza para estampar el 1-1.

¡LEO MORALES MARCÓ EL 1-1 DE BELGRANO A RIVER! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dqbSnI1Q5g — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

23 minutos: River complica a Belgrano con pases largos

El Pirata adelanta su defensa hacia la mitad de la cancha y, ante una buena circulación en el fondo del Millonario para sortear la presión, Freitas y Colidio generan problemas a los centrales del cuadro cordobés.

17 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Tras una buena asociación entre Marcos Acuña y Tomás Galván en la banda izquierda, el volante metió un pase al medio para que Facundo Colidio defina en soledad en el área chica.

ASISTENCIA DE GALVÁN Y GOL DE COLIDIO PARA EL 1-0 DE RIVER A BELGRANO. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/DDnBD6LYXP — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

12 minutos: ¡OTRO TAPADÓN DE BELTRÁN!

Emiliano Rigoni sacó un remate rasante que exigió al arquero de River, que volvió a responder de forma perfecta.

¡BELTRÁN LE TAPÓ EL REMATE A RIGONI! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/mmSOqugEJ8 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

10 minutos: se equilibró el desarrollo de la final

Después de un inicio dominador de Belgrano, River equiparó el trámite a partir de la posesión de la pelota.

6 minutos: respondió River en el Kempes

De la mano de una enorme jugada de Joaquín Freitas, el elenco del Chacho Coudet llegó con peligro al arco defendido por Thiago Cardozo.

PRIMERO BELTRÁN Y DESPUÉS AL LADO DEL PALO: Belgrano es protagonista en la final ante River. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/0MbkdnuJPr — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

5 minutos: Belgrano impone las condiciones y tuvo otra oportunidad

El Pirata cordobés controla el desarrollo del juego ante un River que no puede atravesar la mitad de la cancha. Lucas Zelarayán sacó un remate rasante desde afuera del área que se fue cerca del palo.

4 minutos: ¡Tapadón de Beltrán!

Lucas Passerini cabeceó el tiro libre que lanzó Lucas Zelarayán y el arquero de River respondió con seguridad.

AMARILLA PARA ANÍBAL MORENO EN EL INICIO DEL PARTIDO. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/urv5LkMs9U — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

2 minutos: primer amonestado en River

Aníbal Moreno recibió la tarjeta amarilla por una infracción sobre Lucas Zelarayán.

¡ASÍ SE VIVE UNA FINAL EN EL FÚTBOL ARGENTINO! ¡IMPRESIONANTE FIESTA DE LA GENTE DE RIVER Y BELGRANO EN EL KEMPES POR LA DEFINICIÓN DEL #TORNEOAPERTURA! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Jv5fAbcrd1 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

La formación confirmada de River

La formación confirmada de River es con Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

El entrenador riverplatense decidió mantener una estructura ofensiva para afrontar la final, con Colidio y Freitas como referencias en ataque y una mitad de cancha dinámica integrada por Vera, Moreno y Meza.

La presencia de Marcos Acuña y Fabricio Bustos en los laterales también refleja la intención de River de tener amplitud y profundidad por las bandas durante gran parte del encuentro.

Del otro lado, Belgrano intentará dar el golpe y quedarse con un título que sería histórico para la institución.

La formación de Belgrano

El Pirata salió a la cancha con el siguiente once oficial: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

River domina el historial mano a mano

El historial en cruces eliminatorios entre ambos equipos favorece ampliamente a River Plate, que ganó tres de los cuatro enfrentamientos directos disputados a lo largo de la historia.

El primer antecedente se remonta a los cuartos de final del Nacional 1984. En aquella serie, River goleó 4-0 en Córdoba y luego perdió 2-0 en la revancha, aunque avanzó gracias al resultado global.

Sin embargo, Belgrano también conserva un recuerdo imborrable frente al conjunto de Núñez: el cruce más trascendente entre ambos fue la Promoción de 2011, cuando el equipo cordobés logró el histórico ascenso y provocó el descenso de River a la Primera B Nacional.

El partido cuenta con la transmisión de TNT Sports y ESPN Premium.