Boca busca reforzar la delantera: David Romero, Jonathan Calleri y Luciano Gondou, los apuntados

Boca busca reforzar el ataque y ya analiza distintas alternativas para sumar un centrodelantero. David Romero aparece como el principal objetivo, mientras que Jonathan Calleri y Luciano Gondou también están en la carpeta de Juan Román Riquelme.
Boca busca reforzar el ataque y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya comenzó a evaluar distintas alternativas para incorporar un nuevo centrodelantero en este mercado de pases. La lesión de Adam Bareiro y el flojo rendimiento que mostró Milton Giménez durante el último tiempo llevaron al cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena a solicitar un refuerzo para una posición considerada prioritaria.
Aunque Miguel Merentiel continúa siendo una fija en la ofensiva, el entrenador pretende contar con una variante de jerarquía para afrontar el segundo semestre. En ese contexto, tres nombres aparecen en la lista de posibilidades: David Romero, Jonathan Calleri y Luciano Gondou.
El caso más avanzado es el del delantero de Tigre, mientras que las otras dos opciones presentan escenarios diferentes por sus contratos y el costo que implicaría una eventual transferencia.
David Romero, la prioridad de Boca
El futbolista de Tigre se convirtió en el principal apuntado por la dirigencia xeneize luego de un excelente primer semestre de 2026, en el que convirtió 11 goles en 19 partidos y se consolidó como una de las figuras del campeonato argentino.
En las próximas horas, Boca iniciará contactos formales con Tigre para conocer las condiciones de una posible negociación. Desde el Matador ya dejaron en claro que están dispuestos a escuchar ofertas, aunque pretenden alrededor de ocho millones de dólares por una parte del pase y buscan conservar un porcentaje de una futura venta.
El delantero de 23 años surgió en Talleres de Córdoba, tuvo un exitoso paso por Unión La Calera de Chile y terminó de explotar futbolísticamente en Tigre, donde se ganó el interés de varios clubes del exterior, incluidos equipos de Italia y Arabia Saudita.
Jonathan Calleri vuelve a aparecer en el radar
Otro de los nombres que volvió a tomar fuerza es el de Jonathan Calleri. El delantero, actualmente en San Pablo, mantiene un fuerte vínculo con Boca por su recordado paso entre 2014 y 2015 y desde hace varios mercados aparece como un futbolista del gusto de Juan Román Riquelme.
Sin embargo, su situación no resulta sencilla. El atacante continúa bajo contrato con el conjunto brasileño y una eventual salida dependerá tanto de la voluntad del club paulista como de las condiciones económicas de una negociación que, en principio, sería compleja.
Pese a ello, su experiencia, conocimiento del club y capacidad goleadora hacen que siga siendo una alternativa atractiva para reforzar el plantel de Arruabarrena.
Luciano Gondou, otra opción que seduce
El tercer nombre que aparece en la lista es Luciano Gondou, actualmente en el CSKA Moscú. Según trascendió en las últimas horas, Riquelme ya realizó averiguaciones por la situación del exdelantero de Argentinos Juniors, quien tendría intenciones de vestir la camiseta azul y oro.
No obstante, la operación tampoco sería sencilla. El club ruso cotiza al atacante en una cifra cercana a los siete millones de euros, un monto elevado para las pretensiones económicas del Xeneize.
De todos modos, el delantero figura entre las opciones que analiza el Consejo de Fútbol, mientras Boca continúa evaluando el mercado para resolver una necesidad que se volvió urgente tras la prolongada recuperación de Adam Bareiro y el bajo nivel mostrado por Milton Giménez.
Con el mercado de pases todavía abierto, la dirigencia xeneize trabaja sobre distintos frentes para satisfacer el pedido de Arruabarrena. David Romero aparece como la prioridad inmediata, Jonathan Calleri representa el regreso soñado por muchos hinchas y Luciano Gondou se mantiene como una alternativa de jerarquía. Las próximas semanas serán decisivas para definir cuál de esos nombres terminará vistiendo la camiseta de Boca.