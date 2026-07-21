Lionel Scaloni volvió a hablar, destacó al plantel y respondió a las sospechas posteriores al Mundial

Lionel Scaloni volvió a expresarse públicamente después de la derrota frente a España en la final de la Copa del Mundo 2026. Antes de viajar hacia su Pujato natal, el entrenador atendió a los periodistas y se refirió al presente del seleccionado.

El técnico fue consultado sobre distintas teorías difundidas en redes sociales en torno a la arenga de Lionel Messi y el rendimiento del equipo. “No veo redes. No sé nada. No tengo idea de lo que me decís”, respondió para evitar profundizar esas interpretaciones.

Ante una pregunta sobre posibles conflictos internos, Scaloni rechazó esa posibilidad y volvió a destacar la actitud de sus dirigidos. “Lo importante es que los chicos se han brindado al máximo, han dado una demostración de carácter con esta camiseta y nos quedemos con eso”, expresó.

El recibimiento y las enseñanzas de la derrota

El entrenador también recordó la multitudinaria bienvenida que recibió la delegación argentina en Ezeiza. Miles de personas acompañaron al plantel durante su recorrido desde el aeropuerto, pese a las condiciones climáticas adversas.

“El recibimiento fue impresionante. Cuesta digerir que no ganaste, eso está claro”, reconoció Lionel Scaloni. Además, sostuvo que la caída también puede ofrecer aprendizajes para un grupo acostumbrado a competir por los principales objetivos.

“Como llevamos el ADN ganador, también nos viene bien saber que no ganamos y que en la derrota somos nobles. De la derrota también se pueden sacar cosas positivas”, manifestó el director técnico al realizar un balance del torneo.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre su futuro

Al ser consultado por su continuidad y las decisiones que podrían tomar otros referentes, señaló que resulta normal revisar diferentes situaciones después de una competencia de esa magnitud. Sin embargo, evitó anticipar una determinación definitiva sobre el ciclo posterior.

“Hasta diciembre estamos acá”, confirmó el entrenador. Luego remarcó que la prioridad debe continuar siendo el seleccionado: “Esté yo o no esté yo en el cargo, lo más importante es esta unión, esta conexión”.

Lionel Scaloni también calificó como “soñado” el lugar que ocupa y recordó que asumió sin experiencia previa como entrenador principal. “Me dieron esa posibilidad y después haber conseguido todo lo que conseguimos es soñado. Es un lugar en el que cualquiera quisiera estar”, afirmó.

El regreso al trabajo en septiembre

Después de varios días de concentración y competencia, el santafesino indicó que su prioridad inmediata será reencontrarse con sus seres queridos. “Quiero estar con ellos, tengo ganas de verlos”, expresó antes de continuar viaje hacia Pujato.

Su agenda contempla una vuelta al trabajo durante la próxima ventana internacional. “En septiembre tengo que estar en el predio”, aseguró al confirmar su participación en la planificación deportiva inmediata de la Selección.

Argentina disputará dos amistosos en la fecha FIFA prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Todavía no fueron confirmados los rivales, las sedes ni los días de los encuentros, mientras la definición sobre la continuidad del entrenador más allá de diciembre permanece abierta.