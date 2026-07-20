 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Así quedó el ranking final del Mundial 2026 tras la consagración de España

La clasificación de FIFA ordenó a las 48 selecciones que participaron del Mundial 2026 y dejó una radiografía completa del torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá, con España en la cima y varias potencias por debajo de las expectativas.

20 de Julio de 2026
Ranking actualizado.
Ranking actualizado.

La clasificación de FIFA ordenó a las 48 selecciones que participaron del Mundial 2026 y dejó una radiografía completa del torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá, con España en la cima y varias potencias por debajo de las expectativas.

El ranking final del Mundial 2026 dejó a España como la mejor selección del torneo, seguida por Argentina e Inglaterra. La clasificación elaborada por la FIFA ordenó a los 48 participantes según los puntos obtenidos durante toda la competencia, la diferencia de gol, la cantidad de tantos convertidos y, en caso de persistir la igualdad, la posición compartida.

 

España se coronó campeona tras vencer por 1 a 0 a la Selección argentina en la final disputada en Nueva Jersey. El equipo dirigido por Luis de la Fuente completó un campeonato sobresaliente, en el que apenas recibió un gol y superó sucesivamente a Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica, Francia y Argentina.

La Albiceleste, vigente campeona hasta esta edición, terminó en el segundo puesto luego de una campaña que incluyó victorias sobre Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra antes de caer en el tiempo suplementario frente al conjunto español.

El Top 10 del Mundial

 

Inglaterra finalizó en la tercera posición tras derrotar a Francia por 6 a 4 en el partido por el tercer puesto, mientras que el seleccionado francés concluyó cuarto.

 

Noruega, una de las grandes revelaciones del certamen de la mano de Erling Haaland, terminó quinta. Bélgica ocupó el sexto lugar, seguida por Marruecos, que volvió a destacarse entre las mejores selecciones del mundo.

Suiza igualó su mejor actuación histórica con el octavo puesto, México fue noveno tras una destacada actuación como anfitrión y Colombia completó el Top 10.

 

Las diez mejores selecciones del Mundial 2026:

  • España
  • Argentina
  • Inglaterra
  • Francia
  • Noruega
  • Bélgica
  • Marruecos
  • Suiza
  • México
  • Colombia

 

Brasil, Alemania y Uruguay, por debajo de las expectativas

 

Brasil concluyó undécimo luego de quedar eliminado por Noruega en los octavos de final, mientras que Estados Unidos, otro de los países organizadores, terminó en la duodécima posición.

Portugal fue decimotercero, Canadá decimocuarto, Egipto decimoquinto y Paraguay cerró el grupo de los 16 mejores tras protagonizar una de las sorpresas del torneo al eliminar a Alemania.

Precisamente el seleccionado alemán volvió a firmar una decepcionante actuación mundialista al finalizar 18°, mientras que Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, quedó relegado al puesto 37, muy lejos de las expectativas previas al inicio de la competencia.

 

Las posiciones finales

 

Del 17° al 30° se ubicaron Países Bajos, Alemania, Costa de Marfil, Croacia, Japón, Australia, República del Congo, Ghana, Ecuador, Sudáfrica, Suecia, Austria, Bosnia y Herzegovina y Argelia.

 

Entre los puestos 31° y 40° finalizaron Senegal, Cabo Verde, Irán, República de Corea, Turquía, Escocia, Uruguay, Arabia Saudita, República Checa y Nueva Zelanda.

Las últimas ocho posiciones fueron para Qatar (41°), Curazao (42°), Panamá (43°), Jordania (44°), Haití (45°), Uzbekistán (46°), Túnez (47°) e Irak (48°).

 

Despedidas y nuevas figuras

 

El Mundial 2026 también marcó el cierre de una etapa para varias figuras históricas del fútbol internacional. Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Neymar, Mohamed Salah, Guillermo Ochoa y Manuel Neuer disputaron lo que podría haber sido su última Copa del Mundo.

 

En contrapartida, el certamen consolidó a una nueva generación de protagonistas encabezada por Erling Haaland, Jude Bellingham, Lamine Yamal y Rayan Cherki, quienes se perfilan como algunas de las principales figuras de cara al Mundial 2030.

Temas:

Ranking FIFA España Argentina
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso