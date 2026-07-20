Así quedó el ranking final del Mundial 2026 tras la consagración de España

El ranking final del Mundial 2026 dejó a España como la mejor selección del torneo, seguida por Argentina e Inglaterra. La clasificación elaborada por la FIFA ordenó a los 48 participantes según los puntos obtenidos durante toda la competencia, la diferencia de gol, la cantidad de tantos convertidos y, en caso de persistir la igualdad, la posición compartida.

España se coronó campeona tras vencer por 1 a 0 a la Selección argentina en la final disputada en Nueva Jersey. El equipo dirigido por Luis de la Fuente completó un campeonato sobresaliente, en el que apenas recibió un gol y superó sucesivamente a Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica, Francia y Argentina.

La Albiceleste, vigente campeona hasta esta edición, terminó en el segundo puesto luego de una campaña que incluyó victorias sobre Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra antes de caer en el tiempo suplementario frente al conjunto español.

El Top 10 del Mundial

Inglaterra finalizó en la tercera posición tras derrotar a Francia por 6 a 4 en el partido por el tercer puesto, mientras que el seleccionado francés concluyó cuarto.

Noruega, una de las grandes revelaciones del certamen de la mano de Erling Haaland, terminó quinta. Bélgica ocupó el sexto lugar, seguida por Marruecos, que volvió a destacarse entre las mejores selecciones del mundo.

Suiza igualó su mejor actuación histórica con el octavo puesto, México fue noveno tras una destacada actuación como anfitrión y Colombia completó el Top 10.

Las diez mejores selecciones del Mundial 2026:

España

Argentina

Inglaterra

Francia

Noruega

Bélgica

Marruecos

Suiza

México

Colombia

Brasil, Alemania y Uruguay, por debajo de las expectativas

Brasil concluyó undécimo luego de quedar eliminado por Noruega en los octavos de final, mientras que Estados Unidos, otro de los países organizadores, terminó en la duodécima posición.

Portugal fue decimotercero, Canadá decimocuarto, Egipto decimoquinto y Paraguay cerró el grupo de los 16 mejores tras protagonizar una de las sorpresas del torneo al eliminar a Alemania.

Precisamente el seleccionado alemán volvió a firmar una decepcionante actuación mundialista al finalizar 18°, mientras que Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, quedó relegado al puesto 37, muy lejos de las expectativas previas al inicio de la competencia.

Las posiciones finales

Del 17° al 30° se ubicaron Países Bajos, Alemania, Costa de Marfil, Croacia, Japón, Australia, República del Congo, Ghana, Ecuador, Sudáfrica, Suecia, Austria, Bosnia y Herzegovina y Argelia.

Entre los puestos 31° y 40° finalizaron Senegal, Cabo Verde, Irán, República de Corea, Turquía, Escocia, Uruguay, Arabia Saudita, República Checa y Nueva Zelanda.

Las últimas ocho posiciones fueron para Qatar (41°), Curazao (42°), Panamá (43°), Jordania (44°), Haití (45°), Uzbekistán (46°), Túnez (47°) e Irak (48°).

Despedidas y nuevas figuras

El Mundial 2026 también marcó el cierre de una etapa para varias figuras históricas del fútbol internacional. Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Neymar, Mohamed Salah, Guillermo Ochoa y Manuel Neuer disputaron lo que podría haber sido su última Copa del Mundo.

En contrapartida, el certamen consolidó a una nueva generación de protagonistas encabezada por Erling Haaland, Jude Bellingham, Lamine Yamal y Rayan Cherki, quienes se perfilan como algunas de las principales figuras de cara al Mundial 2030.