Paredes jugó tres partidos del Mundial con una costilla fisurada, según revelaron

Leandro Paredes afrontó los últimos tres partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026 con una costilla fisurada, según reveló el periodista Martín Arévalo durante un análisis posterior a la final en la que el conjunto de Lionel Scaloni cayó por 1 a 0 frente a España.

El volante de Boca Juniors ingresó al inicio del segundo tiempo en reemplazo de Nicolás González en la definición disputada en Nueva Jersey y, de acuerdo con la información difundida, lo hizo pese a un cuadro físico que lo acompañó durante buena parte de la recta final del torneo.

La lesión no había trascendido públicamente durante la competencia para evitar que los rivales buscaran sacar ventaja de esa situación.

"Hubo días en los que le costaba respirar"

Durante el programa ESPN Mundial, Martín Arévalo reveló que uno de los habituales titulares de la Selección disputó los últimos encuentros con una fisura en una costilla.

"Hay un jugador que estuvo jugando los últimos tres partidos con una fisura de costilla. Un jugador titular", adelantó el periodista, antes de confirmar que se trataba de Leandro Paredes.

Luego explicó: "Lo estudiaron y hubo días en los que le costaba incluso respirar. Esto no trascendió porque obviamente los rivales lo iban a ir a buscar con un golpe o con algo. Esto podía provocar que Argentina perdiera a un jugador titular".

Una Selección con varios futbolistas al límite

Arévalo también sostuvo que el estado físico del plantel fue uno de los condicionantes de la final frente a España.

"Argentina llegó gastada, con muchos jugadores al límite. Ayer todo quedó condicionado porque hubo que hacer tres cambios no previstos: Montiel, Romero y Lisandro Martínez. Agreguen lo de Paredes, que jugó a un 70% porque le dolía muchísimo esa costilla fisurada y estuvo a punto de perderse los partidos anteriores", afirmó.

Finalmente, destacó el recorrido del ciclo encabezado por Lionel Scaloni y consideró que, pese a la derrota, el equipo volvió a competir al máximo nivel.

"El ciclo de Scaloni tiene 104 partidos y perdió 10. Esta es la primera vez que veo al equipo superado de principio a final y si Argentina lo pudo empatar fue por corazón", concluyó.

De Boca al Mundial y otra lesión

Paredes ya había llegado a la Copa del Mundo con una lesión muscular sufrida en su último partido con Boca Juniors por la Copa Libertadores, aunque logró recuperarse durante la preparación del seleccionado.

Ahora, tras conocerse este nuevo inconveniente físico, el mediocampista de 32 años deberá ser evaluado por el cuerpo médico del Xeneize antes de reincorporarse a los entrenamientos bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena.