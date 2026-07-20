Messi llegará a Rosario este martes para descansar junto a su familia

Lionel Messi no regresó al país junto con el resto de la delegación de la Selección argentina tras la final del Mundial 2026. El capitán albiceleste optó por un itinerario diferente y viajará a Rosario para descansar junto a su familia antes de retomar la actividad con el Inter Miami.

Mientras el plantel tenía previsto arribar este lunes por la tarde al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el rosarino partió desde Nueva York rumbo a Miami y desde allí abordará un avión privado con destino a su ciudad natal.

Messi fue uno de los futbolistas que decidió no integrar el vuelo de regreso de la delegación luego de la derrota por 1 a 0 frente a España en la final disputada en Estados Unidos.

También viajó por separado De Paul

Otro de los jugadores que eligió un itinerario diferente fue Rodrigo De Paul, quien tampoco regresó al país junto al resto del plantel.

Por el momento no trascendieron los detalles del viaje del mediocampista, aunque sí se confirmó que no integró la delegación que emprendió el regreso desde Nueva York.

En el caso de Messi, el plan contempla permanecer algunos días en Rosario junto a su familia antes de volver a Estados Unidos.

Cuándo volverá a jugar

Tras ese período de descanso, el capitán argentino se reincorporará al Inter Miami para retomar la competencia oficial con el conjunto estadounidense.

El rosarino volverá a ponerse a disposición del cuerpo técnico con el objetivo de afrontar los próximos compromisos del equipo en la temporada.