Murió Claudio “Pato” Strunz, histórico baterista de Hermética

Claudio “Pato” Strunz falleció a los 59 años. Fue una de las figuras más influyentes del heavy metal argentino y dejó una huella imborrable con Hermética, Malón y otros proyectos que marcaron a varias generaciones.
Claudio “Pato” Strunz, histórico baterista de Hermética y una de las figuras más emblemáticas del heavy metal argentino, murió este lunes a los 59 años. El músico dejó un legado fundamental en la escena nacional, donde se destacó por su potencia interpretativa, su influencia sobre generaciones de bateristas y su participación en algunas de las bandas más importantes del género.
Strunz se incorporó a Hermética en 1991 y fue parte de la formación clásica del grupo, con la que grabó dos discos considerados esenciales para el metal argentino: Ácido Argentino y Víctimas del Vaciamiento. Su estilo contundente y preciso se convirtió en una de las marcas registradas de la banda, que alcanzó una enorme popularidad durante la década de 1990.
Tras la disolución de Hermética en 1995, el baterista continuó su carrera junto a Claudio O'Connor, Antonio Romano y Karlos Cuadrado, con quienes fundó Malón, otra de las agrupaciones fundamentales del género. Allí participó de trabajos como Espíritu Combativo y Justicia o Resistencia, consolidando una trayectoria que lo ubicó entre los grandes referentes del metal nacional.
Una carrera que marcó a varias generaciones
Nacido el 11 de noviembre de 1966 en La Tablada bajo el nombre de Claudio Marcelo Zurita, comenzó su camino musical durante la década de 1980. Antes de alcanzar el reconocimiento masivo integró la banda Heinkel, donde empezó a desarrollar el estilo que más tarde lo distinguiría dentro del heavy argentino.
Su dominio del doble bombo y la potencia de su ejecución hicieron que rápidamente fuera considerado uno de los mejores bateristas del país. Durante los años noventa integró una de las bases rítmicas más reconocidas del thrash metal sudamericano y se presentó en escenarios emblemáticos como el Estadio Obras Sanitarias.
Además, participó de festivales internacionales de gran relevancia, entre ellos el Monsters of Rock, donde compartió cartel con bandas históricas como Black Sabbath, Slayer y Kiss, consolidando su prestigio dentro de la escena latinoamericana.
Su aporte más allá del escenario
Además de su actividad como músico, Strunz tuvo un rol destacado en el fortalecimiento de la escena independiente. Fue impulsor y administrador de La Cueva, una reconocida sala de ensayo que sirvió como espacio de formación y crecimiento para numerosas bandas del rock y el metal argentino.
Luego de alejarse de Malón en 2021, continuó desarrollando distintos proyectos musicales. Uno de ellos fue Íthaca, banda creada junto al guitarrista Guillermo "Chino" Gorosito y el bajista Marcelo Bracalente, con la que editó el álbum El peso que no pesa en 2024 y en la que asumió un papel activo en la composición de las letras.
En los últimos meses había retomado una intensa actividad en los escenarios con el espectáculo "Hermética x Pato Strunz" (HXPS), una propuesta que buscaba mantener vivo el repertorio y el legado de la histórica banda, reuniendo a seguidores de distintas generaciones y reafirmando su vigencia dentro del heavy metal argentino.