El mensaje de Shakira a Messi tras la final del Mundial

Tras un extenso recorrido en el Mundial 2026, la Selección argentina cayó 1-0 ante España en el tiempo suplementario y no pudo retener el título obtenido en Qatar 2022. La derrota generó repercusiones en todo el mundo y una de las más destacadas fue la de la cantante colombiana Shakira, quien dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi y al equipo de Lionel Scaloni.

A través de sus redes sociales, la artista expresó su admiración por el capitán argentino y resaltó el papel que tuvo durante el certamen, además de valorar el desempeño del seleccionado nacional.

"¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes, de @leomessi, el más grande, y agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026", escribió la cantante.

El cariño de Shakira hacia Messi

En su publicación, Shakira definió a Messi como "el más grande" y destacó que el conjunto argentino dejó una imagen positiva a lo largo de la Copa del Mundo, más allá de no haber podido quedarse con el trofeo.

La cantante cerró su mensaje con una frase cargada de afecto hacia el capitán de la Albiceleste: "¡Siempre en mi corazón!".

Las palabras de la artista rápidamente se viralizaron entre los fanáticos argentinos y latinoamericanos, quienes agradecieron el gesto y destacaron el reconocimiento hacia uno de los máximos referentes de la historia del fútbol.

También celebró el título de España

Horas antes de la final, Shakira había evitado pronunciarse sobre cuál era su favorito para quedarse con la Copa del Mundo. Sin embargo, una vez consumada la victoria española, también dedicó un mensaje al flamante campeón.

"Felicidades a mi gente de España. Son increíbles las cosas que hemos vivido juntos a través de la música", publicó la artista, quien además posó junto a algunos de los futbolistas españoles tras la consagración.

De esa manera, la cantante colombiana expresó su reconocimiento tanto al subcampeón como al nuevo campeón del Mundial 2026, dejando mensajes de afecto para Argentina y España luego de la definición del torneo.