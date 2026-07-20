Wanda Nara denunció que le entraron a robar en su casa de Milán mientras sus hijos estaban en ella

Wanda Nara atraviesa un delicado momento familiar luego de denunciar que tres personas ingresaron a robar a su casa de campo ubicada en Milán, Italia, mientras ella se encontraba en Estados Unidos por compromisos laborales. En la vivienda estaban sus hijos junto a su madre, aunque la empresaria confirmó posteriormente que todos se encuentran en buen estado.

La conductora relató lo sucedido mediante sus historias de Instagram y explicó que recibió la noticia mientras se encontraba en el estadio MetLife de Nueva Jersey. “Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán”, expresó.

Ante la preocupación que generó el episodio, Wanda Nara llevó tranquilidad sobre el estado de su familia. “Mis hijos están bien a pesar del gran susto”, aseguró al referirse a las consecuencias inmediatas del ingreso a la propiedad.

Por qué Wanda Nara se retiró antes del estadio

La empresaria indicó que la situación la obligó a modificar sus planes y retirarse antes de lo previsto del estadio donde se encontraba. Según contó, fue su madre quien le comunicó lo ocurrido mientras permanecía junto a los menores en la vivienda italiana.

“Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos”, explicó la conductora. También agradeció la intervención de las autoridades locales y señaló que efectivos policiales se encontraban custodiando la propiedad tras el robo.

Además, Wanda Nara reveló que tanto ella como Maxi López estaban intentando conseguir vuelos para regresar cuanto antes a Europa. “Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos. Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia”, manifestó.

El viaje de Wanda Nara a Estados Unidos

Antes del episodio, la conductora había viajado a Nueva York luego de pasar unos días de vacaciones familiares en Europa. Su llegada a Estados Unidos estuvo relacionada con compromisos laborales de una marca en el marco de la final del Mundial 2026.

Durante el viaje, compartió diferentes imágenes del vuelo y del lugar donde se hospedaba en Nueva York. También publicó registros de la presencia de hinchas argentinos en Times Square, donde una multitud se reunió en la previa del encuentro decisivo.

El robo en su vivienda de Milán terminó por alterar sus planes en Estados Unidos. Tras conocer lo sucedido y confirmar que sus hijos se encontraban bien, la empresaria comenzó a gestionar su regreso junto a Maxi López para acompañar a la familia y ocuparse de la documentación sustraída.