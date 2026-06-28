Ekaterina Ojeda multiplicó sus seguidores tras el escándalo con Icardi y la China Suárez

Ekaterina Ojeda se convirtió en uno de los nombres más comentados del espectáculo argentino tras el escándalo que protagonizó junto a Mauro Icardi y la China Suárez en un boliche de la Costanera porteña. En apenas unos días, la joven de 22 años experimentó un crecimiento explosivo en sus redes sociales y dio un salto inesperado en su carrera.

Hasta antes de la polémica, su cuenta de Instagram reunía alrededor de 5.000 seguidores y mostraba publicaciones habituales de una joven de su edad: salidas con amigas, vacaciones y momentos cotidianos. Sin embargo, la difusión del episodio la colocó en el centro de la escena mediática, publicó Teleshow.

Las versiones sobre un supuesto intento de acercamiento de Icardi hacia Ojeda y el posterior enfrentamiento con la China Suárez hicieron que su nombre se volviera tendencia y despertara un fuerte interés en redes sociales.

Un crecimiento récord en Instagram

La propia Ekaterina compartió las estadísticas de su perfil, que reflejan el impacto que tuvo la repercusión mediática.

Entre el 28 de mayo y el 26 de junio, su cuenta registró 17.630.056 visualizaciones y alcanzó a 530.495 cuentas, lo que representó un crecimiento del 21.001,6% respecto del período anterior.

Además, el 87,1% de las visualizaciones correspondió a personas que no seguían su perfil, mientras que solo el 12,9% provenía de sus seguidores habituales.

"Realmente increíble, gracias", escribió la joven al compartir la captura de sus estadísticas en sus historias de Instagram.

Ese fenómeno también se reflejó en la cantidad de seguidores: pasó de aproximadamente 5.000 a 82.600, multiplicando más de 16 veces su comunidad en cuestión de días.

Wanda Nara la incorporó a su agencia

La exposición también abrió nuevas oportunidades laborales para la joven. Wanda Nara decidió sumar a Ekaterina Ojeda a World Marketing Models, la agencia de modelos que lanzó recientemente.

La incorporación llamó especialmente la atención porque Wanda contrató justamente a la joven que quedó involucrada en el episodio que volvió a colocar a Mauro Icardi y a la China Suárez en el centro de la polémica.

Así, quien fue protagonista involuntaria del conflicto pasó rápidamente de ser una desconocida a integrar una agencia de representación y convertirse en una figura seguida por miles de usuarios.

Un look que despertó comparaciones

En las últimas horas, Ekaterina también anunció su incorporación a una reconocida marca de indumentaria y compartió imágenes de las prendas que eligió.

Entre ellas se destacó una campera de estilo militar en color verde oliva, con botones dorados y corte entallado, combinada con un pantalón del mismo tono y una remera blanca.

La elección no pasó inadvertida en redes sociales, ya que numerosos usuarios señalaron su parecido con uno de los estilos más característicos de la China Suárez, quien desde hace años suele utilizar camperas militares como parte de sus looks.

Las comparaciones surgieron rápidamente debido a las similitudes entre ambas prendas, tanto por la silueta estructurada como por los detalles metálicos y la estética inspirada en uniformes, una tendencia que la actriz suele lucir desde hace varias temporadas.