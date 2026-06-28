Cuánto cuesta viajar a Miami para ver a Messi y a la Selección ante Cabo Verde

Ver a la Selección argentina en Miami se convirtió en el objetivo de miles de hinchas tras la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a los 16avos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Cabo Verde el próximo 3 de julio.

La confirmación del primer puesto en el Grupo J provocó un fuerte impacto en el mercado turístico. Agencias de viajes y aerolíneas registraron un crecimiento récord en las consultas y reservas para viajar a Estados Unidos, especialmente a Miami, sede del próximo compromiso de la Albiceleste, publicó Iprofesional.

Según datos de Turismocity, las búsquedas de vuelos hacia esa ciudad aumentaron un 800% respecto de la semana anterior, mientras que Despegar informó un incremento del 300% en las consultas vinculadas al encuentro.

Aerolíneas suman vuelos y promociones

Frente al fuerte aumento de la demanda, Aerolíneas Argentinas anunció un refuerzo de su operación hacia Miami. La compañía operará dos vuelos diarios los días 30 de junio y 1 de julio, mientras que el 2 de julio ofrecerá tres frecuencias, incorporando un vuelo especial.

La acción mundialista de Aerolíneas Argentinas tiene como protagonista al Airbus A330, recientemente presentado como #ElAviónMásArgentinodelMundo, una intervención especial inspirada en la Selección Argentina de Fútbol. El diseño incorpora el número 10 y el patrón oficial de la camiseta argentina en la cola de la aeronave, además de la cinta de capitán aplicada sobre los motores y las tres estrellas que homenajean los títulos mundiales obtenidos por la Selección Nacional.

Por su parte, American Airlines mantiene tres vuelos diarios y un total de 17 servicios semanales entre Argentina y Miami.

Miami, el destino elegido por los hinchas

Las autoridades del Aeropuerto Internacional de Miami estiman que entre 50.000 y 60.000 argentinos llegarán a la ciudad durante los próximos días para acompañar a la Selección.

La preferencia por Miami responde a varios factores: la amplia oferta hotelera, la buena conectividad aérea y la importante comunidad argentina radicada en Florida, donde viven más de 290.000 compatriotas.

Cuánto cuesta viajar a Miami para ver a la Selección Argentina (foto Jano Colcerniani)

"A medida que la Selección avanza, crece la expectativa y la predisposición a viajar, incluso con poca anticipación", explicó Paula Cristi, gerenta general de Despegar para Argentina y Uruguay.

Cuánto cuesta viajar para ver a Argentina

El valor del viaje depende de la fecha de compra y de la disponibilidad. Actualmente, los vuelos directos desde Buenos Aires a Miami parten desde aproximadamente USD 1.900, mientras que las alternativas con escalas rondan los USD 880.

En cuanto a los paquetes turísticos, Despegar ofrece un programa entre el 2 y el 7 de julio por $2.381.445 por persona, que incluye vuelos con una escala y cinco noches de alojamiento en un hotel de tres estrellas.

Otra agencia comercializa un paquete de tres días por USD 5.500, que contempla pasajes, hospedaje, traslados y entradas de categoría 3 para el partido.

Quienes organicen el viaje por su cuenta deberán calcular aproximadamente:

-Vuelo directo entre el 1 y el 6 de julio por USD 1.567 con equipaje de mano

-Cinco noches en un hotel cuatro estrellas en Miami Beach por USD 1.352 por habitación doble.

Las entradas, el gasto más elevado

El mayor desembolso corresponde a las entradas para el partido. En la plataforma oficial de la FIFA, los tickets para el duelo entre Argentina y Cabo Verde parten desde USD 3.825, aunque la disponibilidad es muy limitada.

De este modo, un hincha que quiera asistir al encuentro deberá invertir alrededor de USD 6.745 entre pasajes, alojamiento y entrada, sin contar traslados internos, alimentación y otros gastos durante la estadía.

Mientras la Selección continúe avanzando en el Mundial, las agencias de viajes, las aerolíneas y el sector hotelero prevén que la demanda seguirá creciendo durante las próximas semanas.